El Gobierno avala los planes de Telefónica de crecer con compras: “Necesitamos tamaño”

Telefónica prepara un nuevo plan estratégico que el próximo noviembre y que sustanciará el giro de la compañía para adaptarse a la era de cambios que se avecina en el sector de las telecomunicaciones. Las grandes compañías europeas quieren impulsar una ola de fusiones y la nueva Telefónica quiere tener un papel protagonista en la sacudida que viene, con el objetivo de contribuir a la deseada autonomía estratégica de la Unión Europea en sectores clave en respuesta al nuevo entorno geopolítico y económico.

La nueva Telefónica comandada por Marc Murtra defiende la necesidad de que haya una concentración de empresas de telecomunicaciones primera dentro de cada uno de los países, entre ellos España, y luego a nivel europeo. Un proceso para el que el nuevo presidente de la compañía promete ambición por parte de la mayor teleco española. Y para el que cuenta con el respaldo del Gobierno, que se ha convertido en uno de los grandes accionistas de Telefónica tras su regreso al accionariado el año pasado y un cuarto siglo después de la privatización total del grupo. El nuevo núcleo de grandes socios de la teleco está ahora integrado por el Estado español a través de SEPI, CriteriaCaixa y también Saudi Telecom, la operadora estatal de Arabia Saudí, todos en el entorno del 10% del capital.

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, respalda que resulta necesario emprender un proceso de concentración en el sector de las telecos europeas y también en otros sectores clave. “En Europa necesitamos tamaño. Y no sólo en las telecomunicaciones”, ha sentenciado López sobre la conveniencia de conformar grandes grupos continentales, aunque ha evitado valorar la posible adquisición por parte de Telefónica de su rival Vodafone España, que en el sector se apunta como el punto de partida de un nuevo proceso de consolidación en el sector nacional.

Día clave, el 4 de noviembre

Telefónica ha confirmado ha puesto ya fecha para dar a conocer su nuevo plan estratégico. La compañía ha anunciado este lunes que celebrará su próximo Capital Markets Day y desvelará su nueva hoja de ruta corporativa el próximo 4 de noviembre, coincidiendo con la presentación de los resultados financieros del grupo correspondientes a los nueve primeros meses del año.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha venido respaldando dar un nuevo impulso a la autonomía estratégica abierta en la UE, y en este marco se encuadra la futura estrategia de Telefónica de crecer con compras. La compañía pretende tener un papel activo y relevante en los cambios que se vienen el sector de las telecos y de la tecnología en Europa, y en concreto en el proceso de concentración de empresas para crear grandes grupos en la UE con capacidad para invertir en tecnología y competir con los gigantes de Estados Unidos y China.

“Si Europa quiere autonomía estratégica debe tener grandes titanes tecnológicos. Vamos a tender a la creación de granes titanes tecnológicos, y creemos que va a ocurrir en las telecomunicaciones”, subrayaba Marc Murtra hace unas semanas, vinculando la necesidad de revisión estratégica emprendida por el grupo con estos cambios que vienen. “Creemos que va a haber consolidación, y Telefónica quiere aprovechar esa oportunidad. Ayudaremos desde España”.