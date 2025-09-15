Víctor Arpa, abogado laboralista: "En 2026 cambian las reglas de la jubilación en España"

La jubilación experimentará un cambio importante en 2026, esto se debe a que como cada año las pensiones sufren una revalorización, pero este no es el único cambio que sufrirán el próximo año. Mediante un video en redes sociales, el abogado laboralista Víctor Arpa advierte: "Cambian las reglas de la jubilación en España".

Asimismo, conviene recordar que la edad ordinaria de jubilación sigue aumentando de manera progresiva y alcanzará los 67 años en 2027, según el calendario fijado por la Seguridad Social.

Cálculo de la pensión a partir de 2026

"Cambian las reglas de la jubilación en España y es importante entenderlo", asegura el abogado. Desde 2022, en España la pensión se calcula utilizando la base reguladora de los últimos 25 años cotizados. Para ello, se suman las bases de cotización 300 meses (25 años) y se divide entre 350.

A partir de 2026, la Seguridad Social va a implementar hasta dos cambios importantes respecto a la jubilación:

Edad de jubilación: Esta será de 66 años y 10 meses , excepto si el trabajador ha cotizado 38 años y tres meses o más. Solo es ese caso, podrá jubilarse a los 65 años.

Esta será de , excepto si el trabajador ha cotizado 38 años y tres meses o más. Solo es ese caso, podrá jubilarse a los 65 años. Cálculo de la pensión: En este caso habrá dos medidas. Hacerlo como hasta ahora, es decir, utilizar los últimos 25 años trabajados o una nueva alternativa. La nueva propuesta es usar los mejores 27 años dentro de los últimos 29, esto significa que si en tu carrera laboral has tenido `años malos´ como desempleo o sueldos más bajos, esos años podrían quedar fuera y esto permitirá que la pensión sea más alta.

La Seguridad Social aplicará de manera automática la opción más beneficiosa para el trabajador, lo que podrá suponer una mejora de dichas pensiones para muchos jubilados.

Con esta reforma, el Estado busca un sistema más justo y adaptado a los nuevos modelos laborales, teniendo en cuenta las dificultades profesionales y salariales. El objetivo es lograr una distribución de las pensiones más equitativa y realista, y así evitar al máximo penalizar las situaciones laborales desfavorables.

Otras novedades

Base máxima de cotización: cada año se actualiza su límite debido a la inflación, añadiéndole siempre 1,2 puntos adicionales.

cada año se actualiza su límite debido a la inflación, añadiéndole siempre Cuota de solidaridad: Desde enero de 2025, España cuenta con la cuota de solidaridad, esta afecta a los trabajadores que obtienen ingresos superio a la base de cotización. Esta cuota empezó con un 1% , pero aumentará progresivamente hasta que se alcance el 6% en 2045.

Desde enero de 2025, España cuenta con la cuota de solidaridad, esta afecta a los Esta cuota empezó con un , pero hasta que se alcance el 6% en 2045. Mecanismo de Equidad Intergeneracional: Se creó en 2024 con un 0,6% y con el objetivo de fortalecer el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Para conseguir el 1,2% previsto en la normativa vigente aumentará una décima anual, de esta manera lo alcanzará para 2029.

Víctor Arpa afirma que "jubilarse será un poco más tarde, pero el cálculo será más flexible y para muchos más justo"

¿Qué deben tener en cuenta los trabajadores?

Todo trabajador que tenga previsto jubilarse el próximo año deberá tener en cuento todos estos cambios y conocer sus bases de cotización para saber como afectarán a su fututa pensión.

Por esto, es útil que los interesados sean conocedores de su vida laboral y consulten con anterioridad un simulador de pensiones para conocer cuáles serán los beneficios finales de su vida como trabajador.