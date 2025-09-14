Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Santa Cruz de Tenerife, entre las cuatro provincias más solicitadas por los extranjeros para comprar casa

En la provincia tinerfeña, la demanda foránea asciende a un 25,8%

Jóvenes pasean por delante de agencia inmobiliaria en las Islas.

Jóvenes pasean por delante de agencia inmobiliaria en las Islas. / José Carlos Guerra

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Alicante (33,2%), Baleares (31,5%) y Málaga (27,1%), junto a Santa Cruz de Tenerife (25,8%), son las provincias que recibieron un mayor peso de la demanda foránea para la compra de viviendas durante el segundo trimestre, seguidas de Gerona (24%) y Las Palmas (20,2%), según ha informado el portal Idealista.

En referencia a grandes mercados, el portal 'online' señala que los extranjeros destacaron en Valencia (12,8%), por delante de Barcelona (9,5%) y Madrid (4,6%).

Asimismo, solamente el año pasado los foráneos adquirieron casi 93.000 viviendas, lo que supone el 14,6% del volumen total de operaciones, según los Registradores de la Propiedad.

En concreto, británicos, alemanes, marroquíes, franceses y neerlandeses fueron las nacionalidades que más casas compraron en España en 2024.

En cuanto a previsiones, Idealista espera que la demanda para comprar casa en España siga alta entre estos ciudadanos foráneos, pero indica que cada vez más los británicos van cediendo protagonismo a otras nacionalidades.

Por países

En Alicante destacan las visitas procedentes de Países Bajos (19%), por delante de Alemania (12%) y Reino Unido (11%); en Baleares, son los alemanes con un 42% del total de la demanda extranjera, por delante de Reino Unido (11%) y Francia (7%), y en Málaga, lidera Reino Unido (14%), seguido por Países Bajos (13%) y Alemania (10%).

Respecto a provincias no mediterráneas, como Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, los alemanes fueron los más destacados en ambas provincias, con un 25% y 24% respectivamente, mientras que italianos y británicos se intercambiaron las otras dos posiciones, entre un 10% y un 14% de las visitas generadas en las dos provincias canarias.

Por último, en Gerona han sido los franceses (36%) los que más se interesan por comprar una casa, por delante de las visitas procedentes de Alemania y Países Bajos (ambos con un 13%).

En relación a grandes mercados, en Valencia son los neerlandeses (12%), alemanes y estadounidenses (ambos con un 11%) las nacionalidades más destacadas; en Barcelona, las nacionalidades más destacadas provienen de Alemania y Estados Unidos (ambas con un 13%) y Francia (11%).

Por otra parte, en Sevilla, fueron los estadounidenses (15%) por delante de alemanes (13%) y británicos (12%); por último, en Madrid, son también los estadounidenses la procedencia más destacada, con un 16%, por delante de británicos (10%) y alemanes (9%).

