Vivienda turística
El Gobierno retirará 54.000 pisos turísticos ilegales de portales como Airbnb o Booking
Pedro Sánchez anuncia durante el mitin del PSOE que, tras las irregularidades detectadas, se revocarán los permisos de estos inmuebles
Cristóbal G. Montilla / Miguel Ferrary
El Gobierno de Málaga activará en las próximas horas los trámites para quitarle la licencia a 6.000 viviendas turísticas en Málaga para que pasean a dedicarse a alquileres de larga duración. En Andalucía, esta eliminación de licencias se acercará a las 17.000, con 16.740 licencias eliminadas.
El presidente del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez, aprovechó el mitin del PSOE en Málaga capital para anunciar que, tras las irregularidades detectadas, se revocarán los permisos de estos inmuebles. "La vivienda es el principal problema que tiene la.provincia de Málaga", llegó a decir en su intervención el líder socialista.
Asimismo, Sánchez explicó que estas medidas afectarán en toda a España a 53.000 viviendas turísticas, de las que más de un 10 por ciento están en la geografía malagueño.
El presidente del Gobierno expuso que está intervención se activará este mismo lunes, "tras revisar la información del registro único de arrendamientos y detectar miles de irregularidades".
- Investigan la muerte de una joven en una vivienda de Tenerife
- Un nuevo 'pulmón verde' para La Orotava
- El CD Tenerife en Pontevedra: la derrota en Pasarón entre celebración y pasillo
- Muere un hombre de 61 años en una carrera en Tenerife
- El hombre que apareció en un pozo en Tenerife murió seis días antes de ser hallado
- A prisión una primera tanda de 13 de los detenidos en la macrooperación 'Silbo' contra el narcotráfico en Tenerife
- La pilota que transformó la historia del rally canario
- En riesgo el funcionamiento del Faro de Anaga de Santa Cruz de Tenerife, infraestructura 'crítica' para la seguridad de la navegación