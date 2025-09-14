Frenazo en la construcción de nuevas casas a pesar de la crisis de vivienda

La acuciante necesidad de vivienda que existe en Canarias es de tal magnitud que pareciera que las hormigoneras debieran estar a pleno rendimiento edificando nuevos hogares para los residentes del Archipiélago. Nada más lejos de la realidad. El ritmo en la construcción de inmuebles se ha ralentizado este año y los visados de obra nueva –es decir, los proyectos de nueva edificación que certifican que se cumple con todos los requisitos formales para arrancar los trabajos– han caído en las Islas cerca de un 10% en los cinco primeros meses de 2025. El problema de la vivienda no es exclusivo de Canarias y se extiende a la gran mayoría del país. Por eso, desconcierta más el frenazo que se está produciendo en la región, ya que choca de frente con lo que está ocurriendo en el conjunto nacional, donde los visados en ese mismo periodo se han incrementado un 5,5%.

Entre enero y mayo en todo el Archipiélago se han presentado un total de 524 proyectos para levantar nuevas edificaciones. Una cifra más baja que la que se había registrado en estas mismas fechas el año pasado y que rompe además con la tendencia al alza que venía ocurriendo desde 2016 –exceptuando los años 2020 y 2021 cuando la incertidumbre por la pandemia paralizó la actividad económica–. A nivel nacional esa caída no se ha producido y en 2025 se han registrado 13.632 visados para obras nuevas, frente a los 12.913 de 2024, de acuerdo con los datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Si se analizan los datos anuales, el año pasado Canarias ya cerró con menos visados que el anterior, pero esa ralentización todavía no se había producido en los primeros meses del año, que sí registraron más proyectos que el año precedente. Este documento es esencial para el arranque de nuevas obras, ya que sin él no pueden empezar los trabajos. Los colegios profesionales certifican a través de estos visados la idoneidad del proyecto, algo que lo hace esenciales para poder comenzar a trabajar y lo convierten en un excelente termómetro para medir la temperatura del mercado inmobiliario. Porque sin visados no hay obras y sin ellas no habrá dentro de unos años –dependiendo del tiempo que se tarde en levantar la edificación– viviendas que puedan convertirse en nuevos hogares.

Indicador

Para comprobar que son un indicador fiable basta con volver la vista atrás. Durante la burbuja inmobiliaria, cuando la fiebre inmobiliaria llenaba de obras todo el país, en las Islas llegaron a contabilizarse 41.158 visados para nuevas casas solo en 2006. En el año 2024 se registraron apenas 3.605 y si se mantiene la tendencia de los cinco primeros meses el dato será todavía más bajo en el cierre de este año. Algo preocupante a tenor de la falta de oferta que existe en el Archipiélago, que está provocando que el precio, tanto para alquilar como para comprar esté por las nubes.

Pero, ¿qué está ocurriendo en Canarias para que, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo por acelerar los trámites, las nuevas construcciones no cojan carrerilla? En las Islas sí hay suelo que puede destinarse a la construcción de viviendas pero falta el de tipo finalista. ¿Qué quiere decir? Que el terreno urbanizado y listo para edificar, que ya ha completado su gestión urbanística y cumple con la normativa para solicitar las licencias de construcción sin añadir más trámites es escaso.

Por lo que los promotores ya han advertido que edificar en el que hay no les resulta rentable. No solo el precio de los terrenos es altísimo sino que adecuarlo para poder construir supone una inversión de tal calibre que los precios de las viviendas que allí se levantaran sería muy altos. A esto se añade otro inconveniente: la tardanza a la hora de tramitar las licencias por parte de las corporaciones municipales, que no solo frena proyectos que ya cuentan con el visado, sino que desincentiva a los promotores a emprender nuevos por la extenuante dilatación de los plazos.

Esfuerzos administrativos

Aspectos que están detrás del retroceso en el número de visados a pesar de los esfuerzos, tanto del Gobierno nacional como regional, por aligerar los trámites, conscientes de que la construcción de nuevas casas es fundamental para acabar con la crisis habitacional actual. Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez impulsó una reforma legislativa para conceder licencias exprés, es decir, reduciendo requisitos para acelerar los plazos; el Gobierno canario se ha propuesto sacar al mercado tantas viviendas como sea posible a través de varias medidas.

Canarias necesita acelerar su construcción, ya que las edificaciones finalizadas apenas son suficientes para acoger a uno de cada cuatro nuevos hogares. Solo el año pasado se crearon 8.947 familias en las Islas. Sin embargo, en ese mismo periodo se finalizaron 2.262 casas. Y la situación no ha mejorado en el arranque de este año. Entre enero y mayo se han concluido 610 nuevas viviendas en el Archipiélago. El año pasado en esos cinco meses concluyeron 811 obras.

Sin embargo, en las Islas todavía existe un volumen importante de viviendas terminadas que no están habitadas. En concreto, el stock supera las 29.000 y apenas se ha modificado en los últimos años a pesar de toda la movilización administrativa para tratar de incrementar la oferta inmobiliaria. Se trata de casas que en muchos casos fueron levantadas en los años de burbuja inmobiliaria y que llevan años abandonadas, por lo que se no pueden convertirse en un hogar de forma inmediata. n