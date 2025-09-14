El comercio de la Unión Europea con autocracias se ha duplicado en los últimos 25 años

El comercio internacional de la Unión Europea vive atrapado en una contradicción. Por un lado, la UE proclama que su política comercial tiene como objetivo garantizar que el desarrollo económico vaya acompañado de justicia social, respeto a los derechos humanos y altos estándares laborales y ambientales. Por otro lado, "a pesar de sus promesas, la UE comercia cada vez más con países gobernados por autócratas y dictadores".

Esta última es la principal conclusión de un estudio publicado recientemente en el blog del Banco Central Europeo (BCE) bajo el título '¿Comerciar con dictadores? Un repaso histórico de los socios comerciales de la UE' firmado por los analistas Claudia Marchini y Alexander Popov. Después de una primera etapa más positiva (entre 1985 y el 2000), "en los últimos 25 años, los socios comerciales se han vuelto cada vez menos democráticos", sostienen los analistas. "Solo recientemente hemos observado una interrupción en esta tendencia", añaden, en alusión a que "las sanciones a Rusia han contribuido a mejorar significativamente el perfil democrático de la UE".

Los datos lo corroboran, según un análisis propio realizado por EL PERIÓDICO. Tomando como punto de partida las importaciones realizadas por los miembros que formaban parte de la UE en el año 2000 (UE-15, con la excepción de Reino Unido, por el 'brexit' de 2020) y considerando sus compras a los alrededor de 80 países del mundo con menor índice democrático ('autocracias electorales' y 'autocracias cerradas', según la clasificación que publica el Instituto V-Dem en la Universidad de Gotemburgo), los datos de Eurostat muestran que este flujo de comercio se ha duplicado con creces en el periodo entre el año 2000 y el 2024.

¿Los datos muestran una suerte de hipocresía de la Unión Europea, por la discrepancia entre los valores que predica y los negocios que hace? "Las relaciones internacionales se basan en una tensión entre valores e intereses", responde Miguel Otero, investigador principal para la Economía Política Internacional del Real Instituto Elcano. "La cuestión es ver hasta qué punto es coherente la agenda de valores y la agenda más económica y comercial. Al final, el pragmatismo y los intereses suelen ganar a los valores. Otra cosa es que Europa envuelva sus intereses en un discurso de valores", como cuando, en aras de impulsar la descarbonización, comercia con autocracias de donde obtener las materias primas necesarias, explica Otero.

Casi el 20% de las importaciones totales

Según los datos de Eurostat, las compras de la UE-15 (salvo Reino Unido) a países no democráticos ascendieron en 2024 a unos 915.000 millones de euros. En 2000 fueron unos 250.000 millones. Si esta última cantidad se actualiza a valores de 2024, con la inflación, resulta una cifra en el entorno de los 430.000 millones.

La primera conclusión es que estas importaciones a países autocráticos o de menor calidad democrática han subido en torno al 113% a lo largo del primer cuarto del siglo XXI, en términos reales.

Pedro Sánchez y el presidente de China, Xi Jinping, en Pekín, en abril de 2025 / FERNANDO CALVO / POOL MONCLOA

La segunda conclusión, es que el peso de estas importaciones sobre el total de las efectuadas por la UE-15 ha aumentado en casi 7 puntos porcentuales y se acerca al 20% (tras pasar del 11,5% en 2000 al 18,2% en 2024). Y ello se explica, en buena medida, por el auge del comercio con China, India, Turquía, Vietnam o Kazajistán, entre otros países.

China, el mayor exportador a la UE

Las compras a China (casi 400.000 millones en 2024) representan el 45% de las importaciones provenientes de autocracias, después de haberse multiplicado por 4,2 veces desde el año 2000. No en vano, China fue en 2023 y 2024 el mayor exportador absoluto de bienes a la UE.

Por su parte, las compras de la UE-15 a Turquía se han multiplicado por 2,7 desde el 2000; las realizadas a India, por 2,5 veces; a Vietnam, por 8 veces; a Kazajistán, por 5 veces y a Marruecos, por 2,6 veces.

Las compras a Arabia Saudí, por su parte, han bajado el 12,15% respecto al año 2000, en términos reales, mientras que las realizadas a Argelia han subido un discreto 3,4%. Las compras a Qatar, casi inexistentes en el año 2000, ya superan los 6.200 millones.

Después de las sanciones por la guerra en Ucrania, las importaciones de la UE-15 provenientes de Rusia resultaron en 2024 un 70% inferiores a las del año 2000 (en términos reales), si bien aún sumaban 16.814 millones.

Índice de comercio y democracia

El mayor peso de las importaciones de la UE-15 provenientes de dictaduras también se explica por la deriva autocrática del mundo en los últimos años, desde el estallido de la guerra en Irak (2003) hasta nuestros días, según Miguel Otero, del Real Instituto Elcano.

El presidente francés Emmanuel Macron es recibido por el príncipe saudí Mohammed Bin Salman en Riad, en diciembre de 2024. / AFP / LUDOVIC MARIN

El 'Informe sobre Democracia 2024', que publica el Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, muestra que "la autocratización sigue siendo la tendencia dominante" en el mundo. Calcula que el mundo está dividido casi a partes iguales entre 91 democracias y 88 autocracias y estima que el 71% de la población global vive en estas últimas, lo que supone un aumento del 48% respecto a hace 10 años.

El estudio del BCE toma como punto de partida la clasificación de países por su calidad democrática que realiza la Universidad de Gotemburgo. El estudio abarca el periodo entre 1985 y 2023 y se centra en los Estados miembros más antiguos de la UE (la UE-15), ya que la mayoría de los más nuevos no eran democracias hasta finales de la década de 1980.

A partir de aquí, se analizan los datos de importaciones de estos países de la UE provenientes de aquellos otros que son dictaduras o que tienen muy baja puntuación de calidad democrática. Y con todos estos ingredientes, el BCE desarrolla un 'Índice de comercio ponderado por la democracia' (DWTI, por su sigla en inglés) que sirve para hacer un repaso histórico.

Los autores del estudio han encontrado que entre 1985 y el 2000, mejoró la calidad democrática de las importaciones de la UE-15. En este periodo el índice DWTI alcanzó en 1999 un máximo de 0,59 puntos (dentro de un rango de 0 a 1). Y es que en esos años se produjo una amplia tendencia a la democratización en Europa del Este, América Latina y Asia Oriental.

Sin embargo, entre el 2000 y 2022, el valor 'Índice de comercio ponderado por la democracia' (DWTI), disminuyó, hasta marcar un mínimo histórico de 0,41 puntos en 2022 (un 30% menos que en 1999). "Esta evolución es similar en general en cada estado miembro de la UE-15, lo que sugiere que, tanto como grupo como individualmente, las democracias europeas maduras se han vuelto menos propensas a rechazar a los socios comerciales autocráticos en los últimos 25 años", concluyen los analistas.

En particular, los datos de Eurostat muestran que España es la tercera economía de la UE-15 donde las compras a las autocracias tienen un mayor peso (en torno al 25%), por detrás de Grecia (33%) y de Países Bajos (27%).

Pérdida de reputación

Desde el punto de vista de los analistas del BCE, "el deterioro de la calidad de la gobernanza democrática del socio comercial promedio de la UE desde 1999 puede percibirse como incompatible con los objetivos de política comercial sostenible de la UE de respetar los derechos democráticos, humanos y sociales", y eso "afecta a su reputación como unión económica basada en valores".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es recibida por el primer ministro indio, Narendra Modi, en Nueva Delhi. / EFE / EPA / HARISH TYAGI

"Comerciar con dictadores equivale a generar beneficios para regímenes que a menudo tienen una agenda explícitamente expansionista y militarista, y el aumento del riesgo geopolítico tiene implicaciones para todos los aspectos del orden económico global. Esto incluye la política monetaria, la estabilidad financiera y los flujos internacionales de capital, especialmente para una economía abierta como la europea. En última instancia, esto podría convertirse en un desafío existencial para la UE", remata el blog publicado por el BCE.