Pablo Rodríguez Valido: «Queremos garantizar el transporte público gratis»

El convenio de carreteras Canarias-Estado se ha prorrogado hasta tres veces, ¿a qué se debe?

El convenio de carreteras fue firmado en diciembre de 2018 con una duración inicial de siete años más tres de liquidación, pero desde el principio parecía corto para la ejecución de las obras de la magnitud que teníamos previstas como el túnel de Erjos en Tenerife o la carretera de La Aldea en Gran Canaria, que requieren más tiempo por su complejidad técnica y por el nivel de protección medioambiental del entorno. Ya ahí planteamos buscar una fórmula que permitiera ampliar el plazo de ejecución.

No hablamos de prolongar el convenio sine die, porque vayamos con retraso en las obras, sino para garantizar la ejecución eficiente de los más de 1.400 millones de euros que se van a comprometer. Además, existía una limitación impuesta por la Intervención General del Estado que impedía incorporar en futuros convenios obras no ejecutadas en el de 2018, lo que era inviable dada la cantidad de obras solicitadas por los cabildos. Hemos resuelto esta cuestión quitando esa coletilla y diciendo que aquellas obras que no se hayan ejecutado en el actual convenio se podrán ejecutar en el siguiente. Con lo cual nos abre las puertas a una nueva negociación -que va a marcar esta segunda etapa de legislatura- del cuarto convenio Canarias-Estado en materia de carreteras.

Crear otro convenio significa que sigue habiendo mucha…

…Necesidad. Sí, yo le pongo un ejemplo. En Gran Canaria se priorizó como obra principal para el convenio actual la segunda fase de la carretera de La Aldea con una inversión cercana a los 200 millones de euros, además de mejoras en la GC-1, especialmente en puntos críticos como el acceso al puerto de Las Palmas y enlaces en Telde e Ingenio.

Pero hay una gran obra pendiente en Gran Canaria a la que no queremos renunciar que tiene que ser una realidad en el siguiente convenio y es el nuevo acceso a Telde, que continuará la circunvalación de Las Palmas (la GC-3) hasta el aeropuerto, buscando aliviar el gran embudo que se produce en las carreteras de la GC-1 a su paso por Telde. También hay otra obra de gran envergadura que licitaremos este mismo año 2025. Se trata de un tramo adicional de la autovía eje norte-sur en Fuerteventura, concretamente desde el aeropuerto hasta Pozo Negro, hacia el sur de la Isla. El presupuesto inicial es de 215 millones de euros y permitirá la construcción de un túnel de casi un kilómetro, o incluso más, algo hasta ahora inédito, ya que la Isla no cuenta con ninguno.

Ante la apuesta por el tren como alternativa a los vehículos privados, ¿considera que esta es la solución al colapso del tráfico?

Es la única alternativa sostenible que existe hasta la fecha al vehículo privado, ya que reduce emisiones y la ocupación de la vía, algo que los vehículos eléctricos no resuelven del todo porque ocupan el mismo espacio. Las vías son las que son y las carreteras no pueden crecer de manera infinita, ni sería lo deseable. Europa y España apuestan por la movilidad ferroviaria, pero Canarias ha quedado rezagada. El tren vertebra el uso del transporte público y permite combinarlo con otros medios –guaguas, taxis o incluso bicicletas–. Se espera un cambio significativo en la movilidad cuando Canarias tenga tren, aunque actualmente la compra de vehículos privados sigue siendo alta. Pero hay signos de cambio en las nuevas generaciones, que están más concienciadas y optan por el transporte público.

Sin embargo, hay una densidad de vehículos privados en las Islas que va en aumento…

Yo creo que hay brotes de esperanza en el cambio de mentalidad. Hay gente joven que ya ni siquiera se saca el carné de conducir, porque está muy concienciada con el uso del transporte público. Muchas veces, el uso del vehículo privado es una imposición por falta de alternativas reales. Por ejemplo, puede que exista una guagua que conecte bien la zona de residencia con el trabajo, pero si en el trayecto hay que llevar a los hijos al colegio, y este no está en la misma ruta, la única opción real es el vehículo privado. Esta situación, agravada por la dispersión geográfica de nuestras Islas, obliga a muchas familias a hacer desplazamientos dobles cada día.

Por eso, consideramos clave impulsar el transporte escolar en todos sus ámbitos –público, concertado y privado– como una medida concreta para reducir el uso del coche y mejorar la eficiencia de nuestras infraestructuras viarias. Aunque no somos directamente competentes en esta materia, queremos colaborar con Educación, porque estamos convencidos de que se pueden obtener resultados medibles y a corto plazo.

¿Se mantendrá la gratuidad del transporte público?

Sí. La gratuidad del transporte se renueva en la actualidad cada año, generalmente en el último Consejo de Ministros. La intención es conseguir un convenio plurianual que asegure el mantenimiento del transporte público gratuito y evite la incertidumbre anual. La gratuidad ha sido un éxito, incrementando el uso del transporte público en un 40%, algo sin precedentes en España. Este éxito se apoya en medidas anteriores como el bono residente canario, que estableció una tarifa plana para moverse dentro de la isla. Además, el aumento de fondos ha permitido a las compañías de transporte ampliar sus flotas para responder al incremento de usuarios, manteniendo vehículos antiguos y añadiendo nuevos.

«Nos enteramos de la subida de tasas de Aena por una filtración: no dieron pie a negociación»

¿Cuál fue la intervención del Gobierno regional desde el momento en que se conoció la subida de tasas de Aena hasta que se aplicó?

Nosotros conocimos la subida de tasas de Aena por una filtración y no por una comunicación oficial. Desde ese momento tomamos cartas en el asunto. Se enviaron cartas al ministro, se lo comenté al secretario de estado en persona y se mantuvo contacto directo con Aena para abordar el tema, aunque la empresa no ofreció posibilidad de negociación. Se insistió en que esta subida afecta a Canarias de forma particular porque la única forma de movilidad para los residentes es el avión, a diferencia de otras regiones con más opciones de transporte. Por eso el Estatuto de Autonomía establece que el Gobierno de Canarias debe participar en la estrategia aeroportuaria y en la política de tasas, algo que no se cumplió.

¿Cuál es la valoración y el recorrido del Plan de Vivienda nueva en Canarias?

La situación del Plan de Vivienda está en transición. Lo que hemos hecho en estos dos años ha sido aplicar una política profundamente revisionista en materia de vivienda. Hemos revisado todas las líneas y programas existentes aunque lo más sencillo habría sido seguir con la inercia, mantener lo que ya estaba en marcha y obtener resultados previsibles, aunque modestos. Pero ante el que probablemente sea el mayor desafío que enfrentamos como Gobierno optamos por hacer las cosas de otra manera. Esa reflexión nos llevó a impulsar más reformas legislativas en materia de vivienda y ordenación del territorio que nunca antes en la historia. Esa ha sido, en esencia, la política de vivienda de estos dos años. Y el nuevo Plan Canario de Vivienda seguirá esa misma línea: aprender de lo que ha funcionado, corregir lo que no, y mejorar lo que sea necesario, siempre con ambición pero también con realismo. Porque no podemos permitirnos seguir alimentando la frustración colectiva con anuncios que luego no se cumplen.

Llevamos años escuchando promesas de que se construirán miles y miles de viviendas que nunca llegan. Por mi parte, he evitado dar cifras que no pueda respaldar. No me interesan las promesas, sino los hechos.

¿Qué avances hay en la movilización de viviendas vacías para el mercado del alquiler?

Estamos viendo muchas complicaciones, no es sencillo pero no vamos a tirar la toalla. Estoy convencido de que hay un número muy importante de viviendas vacías habitables que están cerradas a día de hoy y que podemos canalizar instrumentos que incentiven que esas viviendas vuelvan al mercado del alquiler. Ya se han puesto en marcha incentivos fiscales para que los propietarios que pongan sus viviendas vacías en alquiler puedan deducir hasta 1.200 euros en su declaración de renta. También se está trabajando con entidades como Provivienda para crear un sistema seguro de intermediación entre propietarios e inquilinos, además de implantar un código de buenas prácticas para agentes inmobiliarios y un seguro que garantice el cobro de rentas, con el fin de equilibrar los derechos de ambas partes y aumentar la oferta de alquiler disponible.

«La transferencia de competencias del Estado en materia de costas fue un absoluto engaño»

¿Existen novedades judiciales en el conflicto de competencias sobre las costas entre Canarias y el Estado?

El problema es que la transferencia de medios fue un absoluto engaño. Nos dieron muchos expedientes, muy poco personal y prácticamente ningún recurso económico. No se entiende el trato desigual con el resto del país. Así es muy difícil ejercer como realmente queremos: con eficacia, cercanía y cuidando nuestro litoral como merece.

El PP presentó una proposición de ley para no derrumbar núcleos costeros. ¿Está en la misma línea?

Nosotros queremos cuidar y poner en valor nuestras costas y los núcleos costeros históricos, como Tufia, El Puertillo en Gran Canaria, Famara en Lanzarote o Caleta de Cebo en La Graciosa, que tienen un valor excepcional por su vinculación con la tradición pesquera y su identidad canaria. No buscamos un crecimiento desmedido, sino un desarrollo sostenible y una protección adecuada.

¿Qué opina el Ejecutivo canario sobre los hoteles con concesión estatal en Fuerteventura?

En este caso defendemos que la competencia debe ser del Gobierno de Canarias. Si hay incumplimientos, somos nosotros quienes debemos actuar. Aunque el Estado sigue reclamando su competencia, lo que más nos preocupa son los cientos de empleos que están vinculados a esos hoteles y las familias que se podrían ver afectadas. Si asumimos la competencia, heredamos las concesiones y velaremos por el cumplimiento de los contratos, revisándolos si hay incumplimientos.

¿Van a seguir insistiendo al Estado para que los equipos de emergencia en la llegada de migrantes a las Islas se trasladen a los puertos estatales en lugar de seguir utilizando infraestructuras como la del puerto de La Restinga?

Sí, y lo seguiremos haciendo porque es un tema que no tiene sentido. Lo digo con total claridad: lo que no entendemos es por qué absolutamente todas las embarcaciones rescatadas en el entorno de El Hierro terminan en el puerto de La Restinga, que es un puerto pequeño, con una actividad principal vinculada a la pesca y al buceo. Está colapsado.

Ha habido momentos en los que los cayucos se acumulaban en el muelle, incluso dentro del agua, afectando de lleno al funcionamiento normal del puerto y al empleo que genera esa actividad. Nuestra posición es muy clara: los rescatados deben ser trasladados al puerto más cercano que reúna las condiciones para atenderlos adecuadamente. Y eso, hoy por hoy, no está ocurriendo. Llama la atención que casi siempre se elijan puertos gestionados por el Gobierno de Canarias, y no los del Estado. Como mínimo, es sospechoso.