Gastos escolares y guarderías: así son las deducciones del IRPF en Canarias

La vuelta al cole supone un desembolso importante para miles de familias de Canarias, pero parte de estos costes pueden reducirse gracias a las deducciones fiscales que contempla la normativa autonómica. Desde libros de texto y material escolar hasta transporte, comedor y guarderías, los contribuyentes disponen de un abanico de beneficios que también incluye ayudas específicas para quienes tengan que cursar estudios fuera de su isla de residencia.

Deducciones específicas en Canarias

En el caso de Canarias, la normativa autonómica permite aplicar varias deducciones en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) relacionadas con la educación.

Las familias pueden deducir hasta el 15 % de los gastos de guardería, con un límite de 400 euros para hijos menores de tres años. También se contemplan deducciones para material escolar, libros de texto, transporte, uniformes, comedor y refuerzo educativo, con un máximo de 100 euros por el primer hijo y 50 euros adicionales por cada descendiente posterior.

Además, existe una deducción importante para quienes se ven obligados a cursar estudios superiores fuera de la isla de residencia. En estos casos, los contribuyentes pueden aplicarse hasta 1.500 euros, cantidad que puede aumentar hasta 1.800 euros en función del nivel de renta.

Un alivio para la economía familiar

Las organizaciones de consumidores estiman que la vuelta al cole supone un gasto medio de 500 euros por alumno, aunque en muchos casos la cifra supera con creces esa cantidad. Libros, matrículas, transporte o actividades extraescolares forman parte de un listado de gastos que cada septiembre tensiona la economía de numerosos hogares.

Las deducciones fiscales no cubren la totalidad del desembolso, pero sí ofrecen un respiro económico que puede marcar la diferencia, especialmente en familias numerosas o con rentas medias y bajas.

Diferencias con otras comunidades autónomas

Las deducciones educativas no son homogéneas en toda España, ya que cada comunidad autónoma establece sus propias condiciones. El informe elaborado por la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) refleja una amplia diversidad de medidas en los territorios de régimen común.

En Andalucía, por ejemplo, se permite deducir un 15 % de los gastos en enseñanza escolar o extraescolar de idiomas e informática, con un límite de 150 euros por hijo. En Aragón, además de los libros de texto y la guardería, se incluye el transporte escolar hasta 50 euros y un 25 % en clases de refuerzo.

En otras regiones como Asturias o Cantabria, las deducciones se elevan en zonas rurales con riesgo de despoblación, llegando hasta el 30 % de los gastos de guardería. Mientras, en Baleares o la Comunidad Valenciana, se contemplan también ayudas para familias monoparentales o numerosas, así como beneficios para quienes deben salir de la isla para cursar estudios superiores.