Ryanair amenaza con recortar otro millón de plazas a España el próximo verano si Aena no rebaja las tasas

El consejero delegado de Ryanair, Michael O'leary, ha anunciado que la compañía podría recortar otro millón de plazas en los vuelos a España para el próximo verano si Aena no decide rebajar las tarifas aeroportuarias.

O'Leary ha realizado esta amenaza en una entrevista con 'Financial Times', en la que ha indicado que volverá a Madrid en dos semanas para, "probablemente", anunciar la supresión de otro millón de plazas para el próximo verano.

El directivo amenaza así con un nuevo recorte, que se sumaría a los 800.000 asientos recortados para este verano y al millón de plazas que ya ha anulado de cara a la inminente temporada de invierno en protesta por la subida de las tarifas de Aena de un 6,5%.

Tensión con el Gobierno

La compañía exige al Gobierno de España --propietario en un 51% de Aena-- que reduzca el importe de las tarifas aeroportuarias en los aeropuertos regionales, donde la compañía ha decidido reducir o eliminar su operativa, para hacerlos "más competitivos".

Sin embargo, desde el Gobierno entienden que esta estrategia de Ryanair es una suerte de "chantaje" y han indicado que la subida de las tarifas, que sería de 0,68 euros por pasajero, dista mucho del incremento medio del 21% de los precios de los billetes en el último año de Ryanair, que ha ganado 820 millones en el primer trimestre de este ejercicio fiscal, por lo que su interés para bajar las tasas es "ganar aún más dinero".

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, con quien la aerolínea ha mantenido unas tensas relaciones desde que el departamento gubernamental le impusiera una multa de 107 millones de euros por prácticas "abusivas", ha señalado que la estrategia de Ryanair es "una campaña de intimidación, de señalamiento, de mala educación y, últimamente, de chantaje abierto al Gobierno de España" con la que no van a conseguir "amedrentarle".

La aerolínea anunció la semana pasada que va a cerrar su base de Santiago y que iba a cancelar todos los vuelos a Vigo y Tenerife Norte y reducir su capacidad en Asturias, Santander, Zaragoza y Canarias, lo que se suma a los recortes que ya aplicó para la temporada de verano en otros aeropuertos regionales como Jerez y Valladolid, donde ha dejado de operar. De no asumir otras aerolíneas competidoras estos asientos, el recorte total de la capacidad aérea en España sería del 16%.