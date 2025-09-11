Última hora del empleo en Canarias: ofertas de trabajo, datos de paro y todas las novedades

Los trabajadores a los que se le muera su mascota, tendrán una semana de permisos / ED

Una semana de vacaciones pagadas si tu mascota se ha muerto: así es el nuevo permiso retribuido que solo ofrece esta empresa española

Ni el Estatuto de los Trabajadores, ni las normativas del Ministerio de Trabajo lo contemplan, pero una compañía veterinaria ya ofrece a sus trabajadores una semana si se produce esta circunstancia, como ha explicado el abogado laboralista Juanma Lorente

Las mascotas se han convertido en un miembro más de la familia para muchas personas, que las quieren tanto como a un hijo. Por eso, cuando enferman o fallecen es ser devastador, y los dueños pasan momentos de profundo dolor. La pérdida de un perro o un gato deja un vacío enorme, y muchos empleados se preguntan si tienen derecho a días libres para afrontar el duelo. En respuesta a esta necesidad, la empresa Pets and Vets ha creado un permiso retribuido de una semana, para permitir a sus trabajadores superar la pérdida de su querida mascota.

