Niño Becerra advierte sobre el futuro de la industria en Estados Unidos: "O se impone una dictadura, o..."

El economista Santiago Niño Becerra ha sido muy claro al proponer las dos únicas opciones que tiene la economía de Estados Unidos para que pueda ser sostenible. Después de que Donald Trump pusiera aranceles a la mayoría de las importaciones, la industria atraviesa un momento muy complicado. Esto se debe a una serie de decisiones de los empresarios que han acabado debilitando gran parte de la capacidad productiva interna, llevando a una dependencia cada vez mayor de mercados externos.

La sociedad de Estados Unidos ha sufrido años de pérdidas económicas / Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

En las últimas décadas, miles de empresas del país se han llevado sus factorías a lugares con menores costes laborales, principalmente a Centroamérica o al sudeste asiático, debilitando el empleo. Esto ha provocado deslocalización industrial y pérdida del tejido productivo.

Estados Unidos pasa un mal momento

Actualmente, la industria norteamericana atraviesa una situación delicada. Aunque Estados Unidos continúa siendo una potencia mundial, el empleo industrial ha caído desde el 28 % en los años 60 a apenas el 8 % actual, según datos del Departamento de Trabajo.

Sara Fernández

Muchos expertos coinciden en que gran parte de problema se debe a la competencia de China y otros países emergentes, que han sabido atraer inversiones gracias a sus bajos salarios y a una regulación más flexible.

Por esta razón, el presidente Donald Trump ha hecho de la reindustrialización de Estados Unidos uno de sus ejes políticos. Él ha insistido en la necesidad de traer de vuelta las fábricas al país para proteger los empleos de la clase media y fortalecer la economía nacional. Sin embargo, los economistas advierten que la tarea es más compleja de lo que parece.

"Solo hay dos caminos posibles"

Santiago Niño Becerra ha dado su visión sobre este tema. En un hilo publicado en su cuenta de X (antes Twitter) ha sido muy crítico "Solo hay dos formas de que la industria regrese a USA: o se impone una dictadura que obligue a aceptar condiciones de trabajo de país subdesarrollado y sin derechos para los trabajadores, o se robotiza todo lo que sea robotizable y así se hunden los costes de producción, lo que generará un desempleo enorme".

El economista advierte de que cualquiera de las dos soluciones tendría consecuencias sociales graves. En el primer caso, se produciría una pérdida por completo de los derechos laborales; mientras que en el segundo, un aumento del desempleo estructural derivado de la automatización.

Aparte de todo esto, el profesor comparó la situación con Europa, donde considera que solo sería posible competir con Estados Unidos y Asia desarrollando un "tejido tecnológico potente con inversiones inmensas de capital", además de que también tendría un fuerte impacto en el empleo.

Para Niño Becerra, el debate no se limita a una cuestión de política o económica, sino que afecta directamente a toda la sociedad de Estados Unidos, y también del resto del mundo.