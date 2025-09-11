Las empresas turísticas encabezan la devolución anticipada de los rescates de la SEPI al calor del éxito del sector

España encadena tres años de récords turísticos. Tras el desplome provocado por las restricciones a la movilidad y el parón económico de la pandemia en 2020, el sector inició una recuperación que acabó por desbordar todos los registros gracias a una fuerte demanda de viajes y el alza de los precios. Y eso ha llevado a las empresas del sector a encabezar la devolución anticipada de los las ayudas concedidas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La entidad pública encargada de gestionar las participaciones empresariales del Estado ha recuperado ya un tercio de los 2.681 millones de euros prestados a una treintena de compañías que se vieron en apuros a consecuencia de la pandemia y que son consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional. La última en hacerlo ha sido el grupo hotelero Hotusa, que el pasado 29 de agosto canceló de forma anticipada el préstamo de 241 millones de euros del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), tras un último ingreso de 56 millones de euros.

Antes que Hotusa habían respuesto el dinero la agencia de viajes de Globalia y Barceló, Avoris (320 millones de euros), así como el grupo Wamos (85 millones de euros) y también las hoteleras Soho Hotels (30 millones de euros) y Hesperia (55 millones). A ellas se unen otro tipo de empresas, como son la compañía de cambio de moneda Eurodivisas (45 millones), la siderúrgica grupo Rugui (25 millones) y la metalúrgica Ferroatlántica (34,5 millones).

En total, son ocho las compañías que han cancelado sus préstamos por un valor agregado de 835,5 millones de euros, a los que hay que añadir otros 113,9 millones de euros recibidos por la SEPI siguiendo el calendario de devoluciones que, en principio, se extiende hasta 2029, y que varía según el contrato de cada una de las empresas. De esta forma, SEPI ha recibido ya 949,4 millones de euros, que suponen el 35% del dinero financiado a falta de 20 compañías que aún cuentan con financiación pública.

Entre ellas, Air Europa, la primera compañía que se auxilió, se comprometió a pagar de una sola vez en 2026 su préstamo, que asciende a 475 millones de euros --235 millones de préstamo ordinario (con un tipo de interés fijo del 1,89%) y 240 millones de préstamo participativo (con intereses que varían cada año)--, aunque la compañía confía en poder devolver el dinero incluso antes, una vez obtenga las autorizaciones pertinentes para la entrada como socio de la aerolínea turca Turkish Airlines.

Además de Air Europa, mantienen una deuda con la SEPI, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, ISASTUR, Vivanta, Imasa y Meeting Point

Pago de intereses

En estos cinco años, la entidad pública adscrita al Ministerio de Hacienda ha cobrado un total de 312 millones de euros en concepto de intereses (0,85 millones en 2020; 15,85 millones en 2021; 53,45 millones en 2022; 102,09 millones en 2023, y 138,9 millones en 2024), según el registro de cuentas anuales publicado ante la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Los tipos de interés, que fueron acordados por las compañías en un contexto de tipos negativos distinto al actual, varían en función del tipo de préstamo.

En el caso de los préstamos ordinarios, el tipo de interés es el 2% fijo durante los años que dura el préstamo a excepción del préstamo ordinario concedido a Air Europa que es del 1,89%. Mientras que en los préstamos participativos tienen una tasa de Euribor a un año más un recargo que varía anualmente. El primer año la tasa adicional es del 2,5%; en el segundo y tercer año es del 3,5%; en el cuarto y quinto año sube hasta el 5%; en el sexto y séptimo se sitúa en el 7% y a partir de ahí y hasta su cancelación se ubica en el 9,5%.

En lo que va de 2025 (hasta el 17 de junio), se han ingresado 7,9 millones de euros correspondientes al componente variable de los préstamos participativos, de los cuales 2,4 millones corresponden a Air Europa. En la actualidad, el Euribor a un año se sitúa en el 2,1%, pero en octubre de 2023 alcanzó el 4,35%, después de que el Banco Central Europeo pusiera en marcha la escalada del precio del dinero en 2022.

Hasta 2029

La SEPI tiene establecido un calendario de vencimientos que llega a su fin en 2029, aunque el gran desembolso está previsto en 2026 por valor de unos 840 millones de euros, que incluyen vencimientos parciales, así como el fin del plazo para Air Europa (475 millones) y Técnicas Reunidas (340 millones).

Además, las empresas podrían renegociar los plazos de pago en caso de necesidad, como ocurre con el Grupo Losán, Meeting Point y Duro Felguera, que han comunicado a los tribunales la apertura de su negociación con acreedores.