Las camareras de piso concentran la mayoría de accidentes y enfermedades laborales en hoteles. Así lo aseguró el director del Instituto Canario de Seguridad Laboral (ICASEL), Elirerto Galván, este jueves en un balance sobre el incremento de la accidentalidad laboral en el sector de la hostelería durante los primeros siete meses del año. Con respecto a esto último, las cifras representan un total de 2.650 accidentes de trabajo, lo que supone 350 más que en el mismo periodo del año anterior. A pesar del aumento en cifras absolutas, el índice de incidencia —es decir, el número de accidentes por cada 100.000 trabajadores ocupados— ha disminuido en un 1,5%, lo que indica que el crecimiento del empleo en el sector ha sido mayor que el aumento de accidentes. La evaluación es clara: más accidentes de trabajos, pero más población activa.

Así, en el marco de la Mesa Técnica de Hostelería, el director del ICASEL explicó que los colectivos más afectados por la siniestralidad, además de las camareras de piso, son los camareros, cocineros y ayudantes de cocina. En cuanto a la gravedad de los accidentes, se han notificado cinco casos graves, de los cuales dos fueron infartos de miocardio, dos caídas al mismo nivel y uno por golpe contra un objeto móvil.

El sobreesfuerzo, principal causa de enfermedad profesional

Respecto a las enfermedades profesionales, se han declarado 65 casos en lo que va de año en el sector hotelero, de los cuales 64 están relacionados con trastornos músculo-esqueléticos provocados por sobreesfuerzo físico. El diagnóstico más frecuente es el síndrome del túnel carpiano, especialmente entre las camareras de piso, debido a los movimientos repetitivos de rotación, flexión y extensión con las manos.

"Esto refleja que debemos seguir trabajando para mejorar las evaluaciones de riesgo y adoptar medidas preventivas más específicas", afirmó el director del Instituto. En este sentido, subrayó la importancia de actuar desde el diseño de los espacios de trabajo, recomendando que toda reforma o construcción hotelera incluya una habitación piloto con la participación de técnicos de prevención y trabajadoras del sector para eliminar riesgos desde el origen.

Entre las propuestas para reducir el sobreesfuerzo, se mencionaron medidas como el uso de camas elevables ergonómicas y seguras, la incorporación de carros motorizados para evitar esfuerzos innecesarios, especialmente en pasillos alfombrados, la evaluación de los tiempos y cargas de trabajo y la formación específica en técnicas de trabajo ergonómicas.

Control horario y condiciones laborales: demandas en el sector

El responsable del ICASEL también valoró las recientes movilizaciones sindicales, que reclaman, entre otras cosas, un mayor control del horario laboral. En muchos casos, denuncian, se dan jornadas maratonianas que afectan directamente a la salud de los trabajadores. "Todo debe evaluarse", insistió el director, quien agregó que "no se puede aumentar la carga de trabajo sin revisar los tiempos de descanso y recuperación. Las condiciones laborales deben adaptarse a las capacidades de las personas para preservar lo más importante: la salud".

Con respecto a las propuestas planteadas durante el encuentro, "no serán impuestas unilateralmente", sino que se someterán al estudio y consenso de todas las partes implicadas, con el objetivo de construir una hoja de ruta común, afirmó el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, quien agregó que entre las medidas más destacadas se encuentra la creación de una tarjeta profesional para el sector, similar a la que ya existe en la construcción. Esta tarjeta permitirá acreditar la formación y experiencia laboral del trabajador. Todas estas propuestas serán analizadas y se espera que el próximo 2 de octubre se acuerde la hoja de ruta definitiva para el cierre de este año y el inicio del próximo.