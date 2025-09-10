Vueling ofrece descuentos del 20% para viajar desde Tenerife a Sevilla, Málaga y Barcelona

La vuelta a la rutina no tiene por qué ser sinónimo de monotonía. Este otoño, Vueling, aerolínea perteneciente al grupo IAG, anima a hacer más llevadera la vuelta al cole con una nueva promoción que ofrece hasta un 20% de descuento en vuelos para redescubrir destinos y regalarse una escapada antes de que acabe el año.

La promoción estará activa hasta el 24 de septiembre en la web de Vueling y canales habituales, para volar entre el 1 de octubre y el 18 de diciembre en rutas seleccionadas. Una ocasión perfecta para planificar con antelación un viaje cultural, gastronómico o urbano que rompa la rutina y ayude a aprovechar al máximo la temporada de otoño.

Entre los destinos principales de la promoción, desde los aeropuertos de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, se puede volar, entre otros, a Sevilla, Málaga y Barcelona, ideales para combinar cultura, ocio y buen clima incluso en los meses de otoño.

Oferta del programa Vueling Club

Además, Vueling también lanza una oferta exclusiva para los miembros de su programa Vueling Club. Hasta el 24 de septiembre, los socios podrán beneficiarse de un 25% de descuento al abonar total o parcialmente sus billetes con Avios en rutas seleccionadas, marcando la opción 'Paga con tus Avios'. La promoción es válida para vuelos directos operados por Vueling para viajar hasta el 14 de diciembre de 2025.

Con una red de cerca de 100 destinos en Europa y el norte de África, la aerolínea ofrece múltiples oportunidades para disfrutar de una escapada otoñal al mejor precio.