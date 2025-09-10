Última hora del empleo en Canarias: ofertas de trabajo, datos de paro y todas las novedades

Niño Becerra critica a los sindicatos por centrarse en la reducción de la jornada laboral: "Lo que deberían hacer las empresas..."

El economista advierte que reducir las horas de trabajo no aumenta el poder adquisitivo de los empleados y reclama más inversión en productividad para garantizar mejores sueldos

La reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales parece que, de momento, no se aprobará. Esta medida tan peleada por los sindicatos está siendo la verdadera piedra de toque para el Gobierno, porque a pesar del visto bueno de los trabajadores, la patronal y los empresarios no están de acuerdo con las pretensiones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Además, Santiago Niño Becerra cree que los representantes sindicales deberían centrarse en otros objetivos que beneficien a los trabajadores y a su productividad.

