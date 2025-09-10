Última hora del empleo en Canarias: ofertas de trabajo, datos de paro y todas las novedades

En Directo
Luis Miguel Mora
Niño Becerra critica a los sindicatos por centrarse en la reducción de la jornada laboral: "Lo que deberían hacer las empresas..."
El economista advierte que reducir las horas de trabajo no aumenta el poder adquisitivo de los empleados y reclama más inversión en productividad para garantizar mejores sueldos
La reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales parece que, de momento, no se aprobará. Esta medida tan peleada por los sindicatos está siendo la verdadera piedra de toque para el Gobierno, porque a pesar del visto bueno de los trabajadores, la patronal y los empresarios no están de acuerdo con las pretensiones de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Además, Santiago Niño Becerra cree que los representantes sindicales deberían centrarse en otros objetivos que beneficien a los trabajadores y a su productividad.
Luis Miguel Mora
Buenas noticias para los padres: tendrán casi 5 meses de baja gracias al nuevo permiso parental
La medida amplía en tres semanas el permiso y responde a las exigencias de la Unión Europea en materia de conciliación familiar
Los hijos que nazcan a partir de ahora traerán una barra de pan bajo el brazo y un nuevo permiso parental que alegrará a sus padres. El Congreso de los Diputados dio ayer luz verde al Real Decreto-ley 9/2025 que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de julio. Esta nueva ley que beneficiará a todos los progenitores, porque está diseñada para fomentar la conciliación entre la vida laboral y familiar. El nuevo marco legal establece que ambos padres tendrán derecho a un periodo de descanso remunerado más amplio, permitiéndoles compartir responsabilidades y atender mejor las necesidades de sus hijos en los primeros meses de vida.
Luis Miguel Mora
Buenas noticias para los trabajadores: estas son las novedades que quiere aprobar el Gobierno en el nuevo curso político
Con la apertura del nuevo curso político, el Gobierno retomará las negociaciones para aprobar las medidas sociales que se quedaron estancadas antes de las vacaciones. Entre las principales leyes que se quieren sacar adelante se encuentra la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o los permisos parentales.
Claudia Morín
Más de 66.700 trabajadores canarios sufren estrés laboral crónico
La sobrecarga de tareas, la precariedad y los bajos salarios están detrás del agotamiento laboral, un fenómeno experimentado al menos en una ocasión por el 93% de los canarios
El Día
Santa Cruz de Tenerife reduce el paro en agosto a su nivel más bajo desde 2008
Santa Cruz de Tenerife cierra agosto con 1.380 desempleados menos en un año.
Rubén Acosta
El tirón turístico sitúa a Canarias entre las cinco regiones donde baja el paro
La reducción del desempleo coincide en agosto con la creación de nuevos puestos de trabajo gracias a las contrataciones en sanidad y servicios sociales
Luis Miguel Mora
Juanma Lorente, abogado laborista: "Tu empresa te puede obligar a quedarte media hora más en tu trabajo totalmente gratis"
Muchas personas tienen muchas preguntas sobre la conocida pausa para el bocadillo, ya que en algunos empleos está integrada dentro de la jornada laboral, mientras que en otros se tiene que recuperar al final de la jornada laboral. Por eso, para que no tengas dudas, el abogado laborista Juanma Lorente explica lo que necesitas saber.
Luis Miguel Mora
Un abogado laboralista advierte: si te vas de vacaciones en septiembre y teletrabajas puede costarte el despido
Miguel Benito (@empelo_informado) ha reabierto el debate sobre las normas del teletrabajo en España con el caso de un trabajador sorprendido en plena reunión online en la playa.
Muchos trabajadores no cogen sus vacaciones en verano y prefieren aprovechar el buen clima que sigue durante el otoño para hacerlo. De esta manera, tienen precios más bajos y destinos menos concurridos para viajar. Sin embargo, muchas personas continúan teletrabajando mientras están en otra ciudad, algo que te podría costar tu empleo si no has informado a tu jefe, como informa el abogado laborista Miguel Benito.
Efe
Los trabajadores canarios, entre los más estresados: uno de cada cuatro admite ansiedad laboral
La comunidad se coloca entre las más afectadas del país, por encima de la media nacional (21,2 %)
El Día
Vacantes
Limpieza, atención sanitaria, contabilidad o construcción: estas son todos los empleos que gestiona la Sociedad de Desarrollo
Las personas interesadas en acceder a estas oportunidades laborales deberán consultar los requisitos en la web www.empleasantacruz.com.
