Manuel Navarro: "La patronal repite las mismas excusas"

«La patronal repite la misma excusa de siempre: que se va a hundir la economía. Y ya no nos lo creemos», subraya el secretario general de UGT en Canarias, Manuel Navarro. El representante sindical critica el bloqueo a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que se consolidó con la suma de Junts a los votos en contra de PP y Vox.

La negativa no sorprende. «Estamos acostumbrados», afirma, «ocurrió cuando se aprobó el salario mínimo interprofesional, cuando se hizo la reforma de las pensiones o la última reforma laboral». Navarro recuerda que la última vez que se reguló el horario de trabajo en España fue hace 43 años, cuando se establecieron las 40 horas semanales y las 8 horas diarias. «Han pasado más de cuatro décadas. Es hora de adaptarse a los nuevos tiempos, donde se produce más con menos esfuerzo y en menos tiempo», añade.

Por este motivo, los delegados de UGT y Comisiones Obreras se plantaron esta mañana en las puertas de las patronales canarias en Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife. El secretario de UGT, deja claro que habrá más protestas ante organismos oficiales. Su objetivo es crear un movimiento «incluso pedagógico», para que «aquellos votantes de derecha y extrema derecha vean claramente quienes defienden sus intereses y quienes defienden los intereses de quienes les explotan».

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, defendió que la reforma que quiere llevar a cabo el Gobierno estatal supone una dificultad para el desarrollo de las pymes, que no podrán afrontar este cambio. Manuel Navarro reacciona a esta postura y la tacha de «excusa» para no implantar una medida que asegura el «derecho al descanso, a trabajar menos y a vivir».

Jornada laboral en Canarias

Canarias es la comunidad autónoma con la mayor jornada laboral del país y la quinta que más horas extras trabaja. Así, uno de los puntos clave para impulsar la reducción de la jornada laboral, según destaca el secretario general de UGT en Canarias, es el control de las horas de trabajo en todos los centros. Pues sostiene: «Eso pondría en evidencia ese fraude que tiene la patronal hacia los trabajadores y hacia la propia Seguridad Social».

Navarro también pone el foco en la conciliación familiar. «Ha disminuido el índice de natalidad y, entre otros factores, se debe a la falta de tiempo», critica. También señala que la imposibilidad de acceder a una vivienda y la escasa capacidad económica de los canarios conforman un escenario en el que cada vez más personas descartan la idea de formar una familia.

Además, otro factor que refuerza la necesidad de reducir la jornada laboral, según Navarro, es el alto índice de bajas laborales derivadas de la «excesiva carga de trabajo». Por lo tanto, sostiene que un horario reducido contribuiría a mejorar la salud de la plantilla. Y añade: «El tiempo de ocio también es un tiempo de gasto y de mejorar la economía».