José Ramón Barroso: "No descartamos una huelga general"

José Ramón Barroso, secretario de Política Institucional de CCOO en Canarias, define como «un paso atrás» la falta de respaldo para el proyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión. Barroso considera que ha llegado el momento de modificar los horarios de trabajo tras la última reforma laboral que «costó sudor y sangre» y que tuvo lugar hace más de 40 años.

Las patronales en Canarias reaccionaron este miércoles al fracaso de proseguir con la tramitación parlamentaria con una rápida convocatoria entre los delegados de los sindicatos. Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife fueron escenario de las protestas que se organizaron de manera rápida con delegados tanto de Comisiones Obreras como de UGT ante el anuncio de Junts de que seguía la senda de PP y Vox con su voto en contra de la enmienda.

«No descartamos una huelga general en el futuro», asegura Barroso. El secretario explica que la devolución del proyecto ley supone continuar con «una lucha más intensa para que no se olvide este asunto durante esta legislatura». Por ello insiste en que no permitirán que los partidos que votaron a favor de esta reforma. «Vamos a seguir moviéndonos por los derechos de los empleados», defiende.

En este sentido, mañana se reunirá la comisión ejecutiva para hacer una valoración de la situación tras las votaciones que tuvieron lugar ayer en el Congreso. Aún es pronto para plantear un calendario de movilizaciones pero el secretario tiene por seguro que «saldrán a la calle».

La normativa surge cuando ya algunos convenios o la propia administración pública están incorporando este tipo de reducción de horas de trabajo mediante la negociación colectiva. Además, en un contexto en el que «a nivel nacional se realizan unas 2,6 millones de horas extras cada semana que no se cobran ni se cotizan». En total, afirma Barroso, las patronales calculan que algunas empresas se ahorran 34 millones de euros cada año por no abonar ni cotizar estas horas extraordinarias. De ahí que José Ramón Barroso cree que las agrupaciones políticas que votaron en contra –Junts, PP y Vox– no están de acuerdo con que se regulen o se controlen los abusos laborales que hoy siguen impunes.

Entre los beneficios de la Ley el secretario destaca que, aunque la reducción de jornada no implica una bajada de salarios, podría provocar un aumento indirecto de hasta un 7% en los salarios de los trabajadores, en especial en sectores clave como servicios, comercio y hostelería. También supondría una mejora «muy importante para la clase trabajadora», asegura el secretario. «Creemos firmemente que para vivir mejor es necesaria esta reducción de jornada, no solo por salud laboral, sino también para disfrutar de un ocio saludable», afirma.