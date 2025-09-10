Buenas noticias para los padres: tendrán casi 5 meses de baja gracias al nuevo permiso parental

Los hijos que nazcan a partir de ahora traerán una barra de pan bajo el brazo y un nuevo permiso parental que alegrará a sus padres. El Congreso de los Diputados dio ayer luz verde al Real Decreto-ley 9/2025 que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de julio. Esta nueva ley que beneficiará a todos los progenitores, porque está diseñada para fomentar la conciliación entre la vida laboral y familiar. El nuevo marco legal establece que ambos padres tendrán derecho a un periodo de descanso remunerado más amplio, permitiéndoles compartir responsabilidades y atender mejor las necesidades de sus hijos en los primeros meses de vida.

La norma introduce nuevas semanas de permiso retribuido y amplía la flexibilidad para poder conciliar la vida laboral con la familiar. Este es uno de los propósitos que persigue la Unión Europea, que pedía a España que lo aplicase.

Más semanas para todos los padres

Con la nueva ley, los padres tendrán seis semanas obligatorias e ininterrumpidas de permiso, que paga de forma íntegra la Seguridad Social. Posteriormente, los progenitores contarán con otras once semanas que podrán pedir de manera flexible antes de que el niño cumpla un año. La empresa se librará de pagar esta parte, porque también será el Estado quien retribuya este permiso. Esta es una de las principales novedades que presenta la ley, porque se amplía de 10 a 11 esta baja.

Además, también se añaden dos semanas adicionales que los progenitores podrán disfrutar en cualquier momento hasta que el niño cumpla ocho años. Estas dos semanas también estarán financiadas por la Seguridad Social, una medida que amplía las posibilidades de conciliación más allá del primer año de vida del menor.

En total, los permisos de maternidad y paternidad alcanzarán las 19 semanas remuneradas, frente a las 16 que existían anteriormente.

¿Quién puede acogerse a la nueva normativa?

La ampliación no solo beneficia a los padres que nazcan desde la aprobación de la medida. El decreto establece que los padres con hijos nacidos desde el 2 de agosto de 2024 también podrán acogerse a esta ampliación de los permisos.

Respecto a las ocho semanas de permiso voluntario para el cuidado de hijos hasta los ocho años, la norma se mantiene como antes. Sin embargo, este permiso sigue funcionando como una excedencia, es decir, no está retribuido ni por la Seguridad Social ni por la empresa.

Europa vigila la conciliación en España

La Comisión Europea había advertido en varias ocasiones que España debe mejorar sus políticas de conciliación para equipararse a otros países de la Unión. Por esta razón, la intención del Gobierno es alcanzar las 20 semanas de permiso en línea con las recomendaciones europeas y reducir la brecha existente en la conciliación laboral y familiar.