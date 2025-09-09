Tenerife Shipyards consolida su liderazgo con un nuevo dique en las islas

La empresa canaria Tenerife Shipyards ha protagonizado un acontecimiento sin precedentes en la industria naval de España y el Atlántico Medio, tras la botadura en Shanghái de uno de los mayores diques flotantes de reparación naval del mundo. La instalación, construida en el astillero chino Huarun Dadong Dockyard, llegará a Tenerife en marzo de 2026 y se ubicará en el puerto de Santa Cruz, donde se prevé que entre en operación durante el primer semestre del año.

Con 240 metros de eslora y casi 50 de manga, esta plataforma semisumergible permitirá realizar trabajos de mantenimiento y reparación en seco a buques de gran tonelaje, incluidos los conocidos como Panamax. Se trata de una infraestructura sin precedentes en Canarias y una de las pocas de su tipo en todo el Atlántico.

Jonathan Pérez, presidente de Tenerife Shipyards, calificó el evento como “un hito en la historia portuaria de Canarias” y destacó que el proyecto posiciona a la compañía y al puerto de Santa Cruz como referentes estratégicos en las rutas marítimas que conectan Europa, África y América.

Tecnología de vanguardia

El nuevo dique incorpora sistemas robotizados de limpieza por chorreo y otras tecnologías de última generación que permitirán reducir los tiempos de varado y aumentar la eficiencia operativa. Su capacidad permitirá recibir buques con desplazamientos brutos de hasta 85.000 toneladas sin carga ni combustible a bordo.

La infraestructura se instalará junto a las actuales instalaciones de Tenerife Shipyards en la dársena este del puerto de Santa Cruz. Se espera que su puesta en marcha genere más de 700 empleos directos, además de cientos de puestos de trabajo indirectos mediante empresas subcontratadas del sector auxiliar.

Inversión canaria y proyección global

El proyecto ha sido financiado con capital canario, liderado por la familia Pérez, originaria de La Palma. La inversión ronda los 40 millones de euros y ha requerido más de diez años de planificación y desarrollo.

Según Jonathan Pérez, ya se están manteniendo conversaciones con armadores nacionales e internacionales interesados en reservar espacio en el nuevo dique para trabajos de mantenimiento a partir de 2025. Además, varias multinacionales del sector han mostrado interés en establecer alianzas estratégicas con Tenerife Shipyards.

Expansión hacia el puerto de Granadilla

La compañía también trabaja en un ambicioso plan de desarrollo tecnológico enfocado en la reparación de grandes estructuras industriales y navales, que tendrá como base operativa el puerto de Granadilla, aún infrautilizado.

Durante el acto de botadura celebrado en Shanghái, Pérez agradeció el compromiso del equipo de profesionales de Tenerife Shipyards y rindió homenaje a su padre, Ignacio Pérez, fundador del Grupo Hidramar, cuya visión ha sido clave para alcanzar este logro.

Con este paso, Tenerife Shipyards no solo consolida su liderazgo regional, sino que también avanza firmemente en su proceso de internacionalización, situando a Canarias en el mapa global de la gran industria naval.