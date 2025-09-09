Binter inaugura una conexión aérea con un color especial: Canarias-Sevilla
La compañía opera desde una doble sede entre los aeropuerto de Gran Canaria y Tenerife Norte
Santa Cruz de Tenerife
La aerolínea canaria Binter ha anunciado que activará una conexión directa entre Canarias y Sevilla, completando las rutas que en estos momentos tiene con otros aeropuertos andaluces.
En sus redes sociales, Binter ha publicado un vídeo de 30 segundos con fotomontajes de La Giralda de Sevilla, con el mensaje: "Cada detalle cuenta una historia... y estamos a punto de contarte la siguiente. Próximamente prepárate para despegar hacia un nuevo destino".
A falta de concretar fechas y conexiones, la compañía opera desde una doble sede entre los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Norte.
Actualmente, conecta Canarias con otros cuatro aeropuertos andaluces: Jerez de la Frontera, Córdoba, Granada y Almería
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los ‘búnkeres’ crecen a buen ritmo en Gran Canaria y Tenerife con un sobrecoste de 16 millones
- Un proyecto que da sus primeros pasos en La Laguna: plaza multifuncional de 4.000 metros para Camino del Tornero
- Muere un hombre que cayó de un balcón en la noche del domingo en Tenerife
- Las puertas de Güímar vuelven a abrirse a los romeros de la Virgen del Socorro
- Bañistas en una playa cerrada de Santa Cruz de Tenerife por riesgo de desprendimientos
- Buscan a un varón fugado tras dejar grave a una joven en Tenerife
- Pelea de madrugada en Tenerife
- Un cartel del Cristo de La Laguna con bolis Bic y de inspiración repentina