Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Binter inaugura una conexión aérea con un color especial: Canarias-Sevilla

La compañía opera desde una doble sede entre los aeropuerto de Gran Canaria y Tenerife Norte

Avión de Binter

Avión de Binter / ED

Efe

Santa Cruz de Tenerife

La aerolínea canaria Binter ha anunciado que activará una conexión directa entre Canarias y Sevilla, completando las rutas que en estos momentos tiene con otros aeropuertos andaluces.

En sus redes sociales, Binter ha publicado un vídeo de 30 segundos con fotomontajes de La Giralda de Sevilla, con el mensaje: "Cada detalle cuenta una historia... y estamos a punto de contarte la siguiente. Próximamente prepárate para despegar hacia un nuevo destino".

A falta de concretar fechas y conexiones, la compañía opera desde una doble sede entre los aeropuertos de Gran Canaria y Tenerife Norte.

Actualmente, conecta Canarias con otros cuatro aeropuertos andaluces: Jerez de la Frontera, Córdoba, Granada y Almería

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents