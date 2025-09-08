El precio de la gasolina y diésel hoy lunes: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, lunes 8 de septiembre, son los siguientes.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, con la Gasolina 98 a 1,097€ el litro en la estación de servicio OCÉANO. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la OCÉANO de la isla de Tenerife, en Güímar, Polígono Industrial Valle de Güimar, con un precio de 1,099€ el litro de Gasolina 98.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación OCÉANO de San Miguel de Abona, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 0,915€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,975€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la isla de Tenerife.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a San Miguel de Abona, en la isla de Tenerife, Avenida Lucio Diaz Flores Feo, donde la gasolinera OCÉANO tiene la Gasolina 95 a 0,915€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 0,975€.

La gasolina más barata de este lunes en Tenerife

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio OCÉANO de Avenida Lucio Diaz Flores Feo en el municipio de San Miguel de Abona a 0,915€ el litro. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en Santa Cruz de Tenerife a 0,975€ el litro de Gasóleo A.

La estación OCÉANO de Avenida Lucio Diaz Flores Feo en el municipio de San Miguel de Abona es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 0,915€ el litro, seguida por la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife a 0,975€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de San Miguel de Abona, en la estación de servicio OCÉANO en Avenida Lucio Diaz Flores Feo, a 1,097€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO en Polígono Industrial Valle de Güimar de Güímar a 1,099€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en La Palma

La estación de PCAN en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Palma, a 1,343€ el litro. Otra opción está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la estación DISA a 1,344€ el litro.

En cuanto el diésel más barato de La Palma, la estación de servicio PLENERGY de Santa Cruz de la Palma en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N tiene un precio de 1,147€ el litro.

La Palma tiene hoy, lunes 8 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación de servicio PLENERGY a 1,139€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Palma estaría en Fuencaliente de la Palma, PCAN, en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde el litro está a 1,233€.

La gasolina más barata de este lunes en El Hierro

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,550€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,550€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy lunes 8 de septiembre, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,341€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,426€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,369€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,454€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La gasolina más barata de este lunes en La Gomera

La Gomera tiene hoy, lunes 8 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO a 1,329€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en San Sebastián de la Gomera, SAN SEBASTIAN, en Avenida de Colón, donde el litro está a 1,374€.

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Alajeró en Carretera TF-713 km 38 tiene un precio de 1,329€ el litro.

La estación de OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,429€ el litro. Otra opción está en San Sebastián de la Gomera, Avenida de Colón, en la estación SAN SEBASTIAN a 1,484€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Santa Cruz de Tenerife

En cuanto a la Gasolina 98, la estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo es la que tiene más barato el litro en Santa Cruz de Tenerife, a 1,100€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación TGAS-TU TRÉBOL en Polígono Industrial El Mayorazgo a 1,100€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) de este lunes 8 de septiembre está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. a 0,975€ el litro de diésel en Calle Subida al Mayorazgo. La segunda opción más barata es la estación GMOIL a 0,999€ el litro de Gasóleo A en Calle Laura Grote de la Puerta, 2.

La estación CANARY OIL, S.L. es la más barata de Santa Cruz de Tenerife para la Gasolina 95 de Calle Subida al Mayorazgo, a 0,975€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación TGAS-TU TRÉBOL a 0,980€ el litro en Polígono Industrial El Mayorazgo.

La gasolina más barata de este lunes en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 98 más barata está en CALLE SANTA AMELIA, 20, con un precio de 1,100€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO TACO. La segunda mejor opción está en la estación OCÉANO, en Carretera TF-111 km 8, con un precio de 1,108€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la estación de servicio OCÉANO TACO ofrece el diésel a 0,975€ el litro. La estación OCÉANO de Carretera TF-111 km 8 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,978€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en San Cristóbal de La Laguna lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO TACO, en CALLE SANTA AMELIA, 20, donde está a 0,975€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Carretera TF-111 km 8, en la estación OCÉANO que tiene la Gasolina 95 a 0,978€ el litro.

