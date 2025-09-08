Dos aeropuertos canarios, entre los mejor valorados del verano

A medida que el verano llega a su fin, es el momento de evaluar un elemento crucial de muchos turistas: la experiencia aeroportuaria. Este año, algunos aeropuertos han sobresalido, ofreciendo servicios excepcionales que han mejorado notablemente la experiencia de viaje, mientras que otros han dejado mucho que desear según las valoraciones de los pasajeros.

Así, en este artículo podrás descubrir los aeropuertos que han destacado por su excelencia en servicio y aquellos que han sido fuente de frustración para muchos viajeros, según un ranking elaborado por Holidu (www.holidu.es), el principal portal de reservas de casas de vacaciones.

Y, por si aún lo dudadas, entre los tres primeros puestos hay dos aeropuertos canarios que brillan por su excelencia.

El Top 3 de la excelencia

La cúspide del ranking está reservada para aquellos aeropuertos que han demostrado un compromiso excepcional con la calidad del servicio, consolidándose como ejemplos de excelencia operativa:

1. Aeropuerto de El Hierro (VDE), Canarias

Este pintoresco aeropuerto insular no solo se mantiene a la vanguardia con una inquebrantable puntuación de 4.5 y 720 reseñas, sino que también simboliza la dedicación a ofrecer una experiencia personalizada y acogedora. Con un número creciente de pasajeros que dejan comentarios positivos, El Hierro se destaca por su gestión eficiente y su ambiente relajado, ofreciendo un inicio o final perfecto para cualquier viaje a la “Isla Mágica".

2. Aeropuerto de La Gomera (GMZ), Canarias

Dando servicio a una de las islas más pintorescas de Canarias, este aeropuerto es un punto crucial para quienes buscan explorar la riqueza natural y cultural de la región. Alcanzando una prestigiosa calificación de 4.5 y 411 comentarios. El Aeropuerto de La Gomera destaca por su simplicidad y eficacia. Aunque pequeño en tamaño, ofrece todas las comodidades necesarias para una estancia cómoda, desde cafeterías con productos locales hasta tiendas de recuerdos que capturan la esencia Gomera. En definitiva, todo lo necesario para complementar tu viaje.

Aeropuerto de La Gomera / E. D.

3. Aeropuerto de Alicante-Elche (ALC), Comunidad Valenciana

En un notable ascenso de una posición que le ha permitido alcanzar el podio, el Aeropuerto de Alicante-Elche ha mejorado su servicio, reflejado en la misma puntuación de 4.3 pero ahora acompañado de 22,808 reseñas, una cifra destacadamente alta que lo impulsa hacia adelante. Todo esto en gran parte ayudado de recientes renovaciones que han ampliado su capacidad y mejorado su infraestructura, desde modernos sistemas de monitoreo de seguridad hasta zonas de embarque más accesibles y cómodas con todos los servicios necesarios. Además, su buena oferta de rutas hace del Aeropuerto de Alicante-Elche una elección ideal para quienes quieran visitar la Costa Blanca.

Los mejores, entre los más grandes

Si tenemos en cuenta aeropuertos con más de cinco millones de pasajeros anuales, el ranking quedaría de la siguiente manera:

Aeropuerto de Alicante-Elche (ALC), Comunidad Valenciana (Puntuación 4.3 y 22.808 reseñas) Aeropuerto de Fuerteventura (FUE), Islas Canarias (Puntuación 4.3 y 13.688 reseñas) Aeropuerto de Palma de Mallorca (PMI), Islas Baleares (Puntuación 4.2 y 38.099 reseñas) Aeropuerto de Gran Canaria (LPA), Islas Canarias (Puntuación 4.2 y 20.424 reseñas) Aeropuerto Barcelona el Prat (BCN), Cataluña (Puntuación 4.1 y 57.678 reseñas) Aeropuerto Madrid-Barajas (MAD), Comunidad Madrid (Puntuación 4.1 y 38.419 reseñas)

Los rezagados

Aeropuerto de Logroño (RJL), La Rioja

Clasificado al final del ranking, en la posición 43; el Aeropuerto de Logroño tiene una calificación de 3.5, reflejando limitaciones en infraestructura y servicios. Con un flujo de vuelos creciente y con la previsión que lo continúe haciendo, sus instalaciones parecen satisfactorias. Sin embargo, los cortos horarios de apertura y sus servicios escasos han condenado a este aeropuerto a la última posición del ranking.

Aeropuerto de Melilla (MLN), Ciudad Autónoma de Melilla

El Aeropuerto de Melilla enfrenta numerosos desafíos que lo han situado como uno de los aeropuertos menos valorados de España. Su valoración de 3.7 refleja una lucha continua por satisfacer las expectativas de los pasajeros. Con una infraestructura limitada, este aeropuerto suele enfrentar situaciones de congestión, lo cual genera retrasos y frustraciones entre los usuarios. La falta de servicios adicionales como tiendas y opciones gastronómicas adecuadas también ha sido un punto de crítica frecuente. Además de las mejoras tecnológicas que requiere para no acumular cancelaciones durante los días de poca visibilidad. Todo esto lo hace ocupar una posición baja en el ranking.

Ascensos destacados

Aeropuerto de Barcelona-El Prat (BCN), Cataluña

Con un asombroso salto de doce plazas, este aeropuerto alcanzó una valoración de 4.1 este año, mejorando su percepción entre los viajeros significativamente. Con 57,678 reseñas, representa un éxito en la gestión operativa y de servicios.

Aeropuerto de Pamplona (PNA), Navarr

Otro giro destacable, el Aeropuerto de Pamplona sube ocho puestos con una valoración de 4.1 y 656 reseñas, demostrando que con dedicación, incluso los aeropuertos más pequeños pueden alcanzar mejores niveles de calidad y satisfacción.

Descensos notables

Aeropuerto de Badajoz (BJZ), Extremadura

Este aeropuerto ha experimentado una caída de diez posiciones, situándose en el 27º lugar con una puntuación de 4.1. A pesar de su aumento de pasajeros, la necesidad de revisiones y mejoras en su catálogo de oferta de conexiones, infraestructura y servicios le hace que aún no sea un aeropuerto para disfrutar.

Aeropuerto de Burgos (RGS), Castilla y León

Bajando once posiciones, este aeropuerto se enfrenta a nuevos retos para recuperar el terreno perdido, ya que ha sido por mucho tiempo una infraestructura casi en desuso, con una puntuación ligeramente inferior a 4.1. Esto desvela áreas de oportunidad significativas, las cuales ya parecen estar en implementación, como la creación de nuevas conexiones a distintos destinos.

Metodología

Para elaborar este ranking, Holidu ha realizado un exhaustivo análisis de las valoraciones en Google Maps, extrayendo la puntuación media y el número de reseñas de los 43 aeropuertos comerciales en España, dando prioridad a los que tienen más reseñas. Los datos fueron recopilados en agosto de 2025.