El Ibex 35 arranca la semana con un alza del 0,3% y busca los 14.900 puntos

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este lunes, la primera de la semana, con una subida del 0,27%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 14.800 enteros y situarse en los 14.890,7 puntos hacia las 9.00 horas.

Los inversores estarán pendientes, entre otras cuestiones, de la banca española, pues este lunes ha arrancado el periodo de aceptación de la OPA de carácter hostil de BBVA sobre Sabadell, un año y medio después de que la entidad presidida por Carlos Torres anunciara su intención de adquirir la liderada por Josep Oliu y de lanzar una oferta a los accionistas.

Bajo el plano 'macro', el coste por hora trabajada subió un 5,4% en el segundo trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año pasado, tasa 3,5 puntos superior a la del trimestre previo y la más elevada desde el tercer trimestre de 2024, según los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Unicaja Banco (+1,21%) y ArcelorMittal (+1,01%), mientras que los descensos más destacados eran los de Cellnex (-0,52%) y Banco Sabadell (-0,25%).

Las principales Bolsas europeas también abrían la jornada bursátil de hoy con alzas, del 0,68% para Francfort, del 0,43% para Milán, del 0,38% para París y del 0,14% para Londres.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, subía un 1,91% y se situaba en los 66,75 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, abría con un alza del 1,92% para tocar los 63,06 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1721 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,252%.