Revolución hotelera: ya el 80% de las camas es de cuatro y cinco estrellas

El lujo, la arquitectura y la comodidad no solo sirven para describir la oferta hotelera de un Abu Dabi lejano. Basta con viajar a las fronteras de Europa, donde Canarias se alumbra bajo las cinco estrellas de un sector hotelero que apuesta cada vez más por la excelencia, las instalaciones y los servicios exuberantes. La tendencia hacia la transformación del sector turístico lleva años cociéndose en las Islas, una tendencia que confirma el Instituto Canario de Estadística (Istac), que muestra cómo las camas en los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas se han reducido de forma sensible para, en cambio, crecer las de aquellos alojamientos de categorías superiores: 4, 5 estrellas y 5 estrellas lujo.

El perfil del alojamiento turístico ha evolucionado notablemente en los últimos años, con la vivienda vacacional ganando protagonismo como nueva tendencia. Mientras, los hoteles también han experimentado una transformación significativa desde los primeros registros del Istac en 2009. La actualidad marca que ocho de cada diez camas de hotel en el Archipiélago se encuentran entre paredes de alta gama. Pues bien, pese a un aumento tímido de las plazas totales de un 8,2% –de 233.485 en 2009 a 254.362 en julio de este año– , donde sí se ha notado la revolución en el sector es en esos alojamientos de categoría superior, con un 22% más de camas de 4 y 5 estrellas. Por si este dato no bastase para reflejar el rumbo que está marcando la industria del hospedaje, resulta más llamativo el descenso de hasta un 42% en el número de plazas en los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas.

En términos absolutos se ha pasado de alrededor de 79.500 camas de un máximo de 3 estrellas en 2009 a cerca de 56.000 en 2025. Mientras que el alojamiento de mayor valor económico pasó de las 154.000 a más de 198.000 este año.

«La mentalidad es que se puede crecer hacia dentro», asegura Jorge Marichal, empresario hotelero y presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat). En 2012 se prorrogó la ley de moratoria de 2009 que, en definitiva, limitaba las autorizaciones para nuevas construcciones hoteleras a proyectos de renovación o rehabilitación. Los frutos de esa legislación se recogen en los datos que corroboran la recualificación y reposicionamiento que están teniendo los hoteles de las Islas.

Demanda hotelera

La demanda turística en Canarias sigue cubierta a pesar de las restricciones al crecimiento del alojamiento y el aumento de las tarifas por noche. Así lo refleja la cifra récord de llegada de visitantes, que el año pasado batió el récord absoluto y se quedó a las puertas de los 18 millones de viajeros, entre extranjeros y nacionales, con 17,5 millones de turistas. De ahí la afirmación de Marichal, que subraya que «hay turistas dispuestos a pagar el valor añadido que estamos ofreciendo al precio al que lo hacemos».

Este valor añadido no solo se basa en la calidad de los servicios ofrecidos, sino también en la experiencia global que brinda el destino con un entorno privilegiado. Muchos de los alojamientos que ya existían antes de la entrada en vigor de la moratoria turística estaban ubicados en localizaciones estratégicas en primera línea de playa. Por ello, el reto no era construir más, sino modernizar lo existente: «Convertir esas infraestructuras en establecimientos más competitivos y adaptados a las nuevas demandas del mercado sin consumir más territorio», subraya el empresario.

Los datos respaldan el apoyo de esta medida por los viajeros. Lo cierto es que en diciembre de 2024, el 78% de los turistas que visitaron las Islas optaron por alojarse en hoteles o apartamentos turísticos, según el Instituto Canario de Estadística (Istac). Este comportamiento de los viajeros coincide con la estructura del parque hotelero, donde el 60,4% de los establecimientos (358 de 592) son de 4 o 5 estrellas, representando un modelo orientado hacia el turismo de alta gama. Aunque no constituyen la mayoría en número, estos hoteles concentran el 78% de la capacidad total de alojamiento –casi ocho de cada diez–, con 198.418 de las 254.362 camas disponibles, lo que evidencia que además de ser más numerosos en su categoría, su capacidad de alojamiento es significativamente más importante.

Otro aspecto relevante es el incremento del personal contratado. Lo que puede llevar consigo una mejora en la tasa de empleo del sector turístico. Los alojamientos de alta gama –a partir de las 4 estrellas– requieren de una plantilla más amplia y cualificada debido a la variedad y sofisticación de los servicios que ofrecen, como restaurantes de mayor nivel, bares temáticos, spas, piscinas, salas de conferencias y habitaciones mejor equipadas.

Datos por Islas

Las islas capitalinas, por su evidente desarrollo turístico, lideran los rankings. Así, Tenerife ocupa el primer puesto en hoteles de 4 y 5 estrellas, mientras que Gran Canaria casi la iguala en la clasificación de hoteles de 1, 2 y 3 estrellas. En julio de 2025, Tenerife contaba con 134 establecimientos de alta categoría, seguida por Gran Canaria con 102 y Fuerteventura con 62. En comparación, en 2009 estos números eran inferiores, con 117 hoteles en Tenerife, 58 en Gran Canaria y 46 en Fuerteventura.

Respecto a los hoteles de 1, 2 y 3 estrellas, Tenerife ocupa el primer puesto con 74 establecimientos, seguida de nuevo por Gran Canaria con 73 y Fuerteventura con 31. En 2009, la cifra total era mayor en Tenerife (123), así como en Gran Canaria (95) y Fuerteventura (32), lo que corrobora esa tendencia hacia la concentración y especialización en segmentos de mayor categoría, en especial en las islas capitalinas.