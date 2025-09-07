Alquilar una habitación en Canarias cuesta lo mismo que un piso en 2021

Los canarios podían alquilar un piso entero con el presupuesto con el que ahora solo se pueden permitir arrendar una habitación. El problema de la vivienda deja cifras récords por la subida de precios cada año, y el de la habitación en alquiler no se queda atrás. Hace tan solo cuatro años, en agosto de 2021, bastaba con una media de 490 euros al mes para disfrutar de la privacidad y la comodidad de un hogar sin compañeros de piso. En la actualidad, el precio medio de un solo dormitorio no dista de esa cifra, pues el último dato de 2024 señalaba una media de 440 euros al mes, según un informe elaborado por el portal inmobiliario Fotocasa y la plataforma de empleo InfoJobs. Los precios han seguido subiendo, por lo que a día de hoy en realidad ronda los 500 euros.

El aumento del coste de la vivienda –del alquiler y también de la compra– ha puesto el foco en la opción de compartir piso. Y no porque sea la alternativa más atractiva, sino porque se ha convertido en la única opción viable para mantener el umbral de esfuerzo económico por debajo del 30% que recomiendan instituciones como el Banco Central Europeo (BCE) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En el Archipiélago, sin embargo, esta encomienda está lejos de cumplirse. Los canarios tuvieron que dedicar en 2024 un 55% de su sueldo bruto al pago del alquiler, una cifra que supera en ocho puntos la media nacional, situada en el 47%. Es decir, que más de la mitad de los ingresos de los isleños se dedican solo a garantizar un techo. Mientras, al optar por una habitación, el porcentaje se reduce a un significativo 22%.

De hecho, Canarias se sitúa entre las cinco comunidades autónomas donde más proporción del salario se destina al alquiler de una habitación, solo por detrás de Cataluña (28%), Baleares (25%), Madrid (25%) y el País Vasco (24%).

Traducido en cifras, esto implica que, con el sueldo bruto medio que establece el informe, de 1.974 euros mensuales, un isleño habría destinado en torno a 5.275 euros anuales al alquiler de una habitación. Se sitúa dentro del marco recomendado por el BCE y la OCDE, sin embargo, se podría considerar una cantidad elevada si se tiene en cuenta que, en muchos casos, esta fórmula no satisface las necesidades de emancipación, estabilidad ni privacidad de una parte creciente de la población.

Emancipación

Por lo tanto, no asombran los porcentajes que arroja el informe Un problema como una casa formulado por el Consejo de la Juventud de España (CJE), que revela que el 87% de las personas jóvenes que se emancipan a través del alquiler lo hacen compartiendo vivienda con otras personas. La principal motivación detrás de esta decisión es la necesidad de reducir los gastos: el 40% de los jóvenes citan esta razón como la más relevante. Además, cerca de un 30% de quienes logran emanciparse a edades tempranas requieren apoyo económico de sus familias para poder hacer frente al coste del alquiler.

La edad a la que se cumple el deseo de independizarse de gran parte de la sociedad cada vez es mayor. Según el estudio de Fotocasa e InfoJobs, la edad de quien comparte vivienda en la actualidad supera los 30 años. Pues bien, ni la finalización de estudios ni la obtención de un trabajo bien remunerado y estable garantizan la posibilidad de encontrar una vivienda que no suponga dedicar alrededor de la mitad de los ingresos al alquiler.

Para analizar la evolución del precio del alquiler, la referencia principal es el informe del portal Idealista. En agosto de 2021 –fecha que marca el inicio de una subida sostenida–, el precio medio por metro cuadrado se situaba en 9,8 euros. A día de hoy, esa cifra ha escalado hasta 15 euros por metro cuadrado. Esto significa que un piso medio de 50 metros cuadrados, que hace cuatro años costaba alrededor de 490 euros al mes, podría alcanzar hoy los 750 euros mensuales. Una diferencia de más de 250 euros que ilustra con claridad el impacto del encarecimiento progresivo del mercado.

Además, con la mirada puesta en los datos nacionales, se observa un incremento anual del 11,7% del precio de una habitación en alquiler. Así, España cerró el año con una media de 520 euros por dormitorio.

Alza de precios

Esta situación responde a una tendencia clara: el alza de los precios en el mercado inmobiliario. El conjunto nacional destinaba en 2023 el 17% del salario bruto al alquiler de una habitación, una cifra que se elevó al 23% en 2024. Es decir, seis puntos más en solo tres años. Con los precios aún al alza, las previsiones para 2025 no auguran un cambio de rumbo, sino un mayor esfuerzo económico para acceder a una vivienda, incluso en su forma más básica: una habitación compartida.

Lo cierto es que el último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el Índice de Precios de la Vivienda apunta a un sector de la vivienda que recuerda al de una España desbordada por la burbuja inmobiliaria que estalló en mil pedazos a finales de 2007. En términos interanuales, el encarecimiento de los pisos y casas se situó en el 11,6% en el segundo trimestre del año en el Archipiélago, precedido, además, por una subida del 12,4% al inicio de 2025. Y bien, para encontrar la última vez que el precio de las casas se disparaba a estos ritmos tan colosales hay que remontarse a hace 18 años, cuando el país se sumía en hipotecas basura, crédito fácil y especulación inmobiliaria