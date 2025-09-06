El precio de la gasolina y diésel hoy sábado: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

El Gasóleo A más barato de Santa Cruz de Tenerife se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo en la isla de Tenerife, a 0,975€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. y la siguiente más barata la puedes encontrar Tenerife, a 0,978€ el litro en la estación de servicio PCAN en Avenida Los Menceyes, 223 del municipio de San Cristóbal de La Laguna.

En la isla de Tenerife podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife a 0,975€ el litro en CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo del municipio de Santa Cruz de Tenerife en la isla de Tenerife, seguida de la gasolinera PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 de Tenerife situada en el municipio de San Cristóbal de La Laguna con un precio de 0,978€ el litro.

Hoy sábado 6 de septiembre las gasolinas más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife las puedes encontrar en Tenerife para la Gasolina 98 a 1,096€ el litro en la estación de servicio EESS OCÉANO LA AZADILLA de Carretera Los Realejos - Icod km 10 en el municipio de Los Realejos, seguida de la estación de servicio OCÉANO LOS REALEJOS a 1,096€ el litro, situada en el municipio de Los Realejos en POLIGONO LA GAÑANÍA, 6 en la isla de Tenerife.

La gasolina más barata de este sábado en Tenerife

La estación CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife es la más barata de Tenerife para la Gasolina 95, a 0,975€ el litro, seguida por la estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 del municipio de San Cristóbal de La Laguna a 0,978€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de Tenerife se encuentra en el municipio de Los Realejos, en la estación de servicio EESS OCÉANO LA AZADILLA en Carretera Los Realejos - Icod km 10, a 1,096€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación OCÉANO LOS REALEJOS en POLIGONO LA GAÑANÍA, 6 de Los Realejos a 1,096€ el litro.

El Gasóleo A más barato de Tenerife está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo en el municipio de Santa Cruz de Tenerife a 0,975€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 en San Cristóbal de La Laguna a 0,978€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este sábado en La Palma

El Gasóleo A más barato de La Palma está en la estación de servicio PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma a 1,167€ el litro. La segunda opción más barata es la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 en Fuencaliente de la Palma a 1,234€ el litro de Gasóleo A.

La estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N en el municipio de Santa Cruz de la Palma es la más barata de La Palma para la Gasolina 95, a 1,159€ el litro, seguida por la estación PCAN de Carretera LP-2 Fuencaliente km 24 del municipio de Fuencaliente de la Palma a 1,233€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Palma se encuentra en el municipio de Fuencaliente de la Palma, en la estación de servicio PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,343€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA en Avenida los Indianos de Santa Cruz de la Palma a 1,344€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en El Hierro

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,369€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,454€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,550€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,550€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy sábado 6 de septiembre, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,341€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,426€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

La gasolina más barata de este sábado en La Gomera

La estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró es la más barata de La Gomera para la Gasolina 95, a 1,329€ el litro, seguida por la estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón del municipio de San Sebastián de la Gomera a 1,374€ el litro.

La Gasolina 98 más barata de la isla de La Gomera se encuentra en el municipio de Alajeró, en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38, a 1,429€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación SAN SEBASTIAN en Avenida de Colón de San Sebastián de la Gomera a 1,484€ el litro.

El Gasóleo A más barato de La Gomera está en la estación de servicio OCÉANO PLAYA SANTIAGO de Carretera TF-713 km 38 en el municipio de Alajeró a 1,329€ el litro. La segunda opción más barata es la estación SAN SEBASTIAN de Avenida de Colón en San Sebastián de la Gomera a 1,371€ el litro de Gasóleo A.

La gasolina más barata de este sábado en Santa Cruz de Tenerife

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta Calle Subida al Mayorazgo, donde la estación de servicio CANARY OIL, S.L. ofrece el diésel a 0,975€ el litro. La estación GMOIL de Calle Laura Grote de la Puerta, 2 es una segunda opción barata para el gasoil, 0,999€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Santa Cruz de Tenerife lo puedes encontrar en la estación de servicio CANARY OIL, S.L., en Calle Subida al Mayorazgo, donde está a 0,975€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en Polígono Industrial El Mayorazgo, en la estación TGAS-TU TRÉBOL que tiene la Gasolina 95 a 0,980€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,100€ el litro de Gasolina 98 en la estación CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción está en la estación TGAS-TU TRÉBOL, en Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,100€ el litro.

La gasolina más barata de este sábado en San Cristóbal de La Laguna

El diésel más barato está en PCAN, a 0,978€ el litro, situada en Avenida Los Menceyes, 223. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO TACO que ofrece el gasoil a 0,979€ el litro en Gasóleo A en CALLE SANTA AMELIA, 20.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,099€ el litro, en Avenida Los Majuelos, 26 en la estación de servicio DISA LOS MAJUELOS. La estación PCAN ofrece la segunda mejor opción, a 1,108€ el litro, en Avenida Los Menceyes, 223.

La Gasolina 95 más barata de hoy, sábado 6 de septiembre, está en la estación de servicio PCAN de Avenida Los Menceyes, 223 a 0,978€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,979€ el litro.

¿Cuál es la gasolinera más barata cerca de ti? ¿Cómo saber dónde está más barata la gasolina? Entre a nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, donde te indicamos las estaciones de servicio más baratas de cada municipio de tu isla para ahorrar en cada repostaje.