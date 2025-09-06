Cervecera de Canarias triunfa en los World Beer Awards 2025 con 5 medallas

Compañía Cervecera de Canarias ha obtenido un total de 5 galardones en el certamen internacional World Beer Awards 2025, repartidos entre sus marcas Dorada y Tropical.

El jurado del certamen, considerado como uno de los referentes en lo que al sector cervecero se refiere a nivel mundial, ha otorgado a Dorada Especial Original, Dorada Especial Tostada, Dorada Especial Negra y a Tropical Sin Filtros la medalla de plata, y a Tropical 1924 la medalla de bronce.

La Directora General de Cervecera de Canarias, Naveen Mehra, afirma que “un año más, las marcas de la compañía han logrado importantes distinciones, lo que pone de manifiesto su compromiso con la calidad y la excelencia en lo que a la elaboración de las cervezas se refiere”.

Asimismo, señala que estos reconocimientos “suponen un revulsivo de cara al proceso de innovación continua que se lleva a cabo con el fin de dar respuesta a las nuevas tendencias de consumo y a las necesidades de los clientes”.

La familia Dorada Especial, ha obtenido un triple reconocimiento en esta edición de los World Beer Awards, con medallas de plata para sus variedades Dorada Especial Original; Dorada Especial Tostada y Dorada Especial Negra.

En el caso de Dorada Especial la Original, que es la variedad que acumula más premios a lo largo de su historia, se caracteriza por su sabor y aromas equilibrados con notas a frutas tropicales, principalmente piña, y un ligero aroma a lúpulo. Esta lager, 100% malta con un extracto original del 13% y un 5,7 % de alcohol, se caracteriza por su proceso de extra maduración que le aporta un carácter inconfundible.

Tropical Sin Filtros es una de las incorporaciones más recientes al porfolio de Cervecera de Canarias, lanzada en 2023, y ya ha sido reconocida con premios que avalan su calidad. Además, este año superó el reconocimiento obtenido el año pasado, al pasar de bronce a plata, consolidando así su posición dentro del sector. Forma parte de la familia Tropical y se caracteriza por ser una lager con más cuerpo, gracias a su elaboración sin filtrar, lo que le permite conservar parte de la levadura en suspensión, responsable de su característico aspecto turbio. Esta particularidad también aporta una innumerable cantidad de matices aromáticos proporcionados por la levadura, como notas frutales, lupuladas, florales y herbales, con un remanente en boca intenso y toques ligeramente dulces, sin perder el amargor propio del lúpulo. Una propuesta diferenciadora dentro del segmento que apuesta por la autenticidad y la intensidad sensorial.

Por otro lado, Dorada Especial Tostada incorpora como principal característica su color rojizo y aromas a malta y caramelo, resultado del uso de una mayor cantidad de maltas tostadas. El resultado es una cerveza de sabor suave, con un dulzor y amargor bien integrados y un post amargor prolongado, ideal para quienes buscan sabores más complejos y equilibrados.

Forma parte de la familia Dorada Especial, una gama pensada para disfrutar con calma en torno a la mesa, perfecta para acompañar las comidas y convertir cualquier ocasión en un momento especial. Además, su proceso de elaboración incluye un 50% más de tiempo de maduración, lo que le otorga un mayor cuerpo y profundidad en boca, invitando a saborearla lentamente y disfrutar cada trago.

Por su parte, Dorada Especial Negra, basada en una receta de suavidad intensa, combina magistralmente maltas y lúpulos para lograr un color oscuro, con un contraste perfecto entre dulzor y amargor.

Tropical 1924, elaborada con lúpulos Herkules, Perle y otros florales aromáticos, se caracteriza por su color dorado intenso, aroma a malta caramelo y ligero lúpulo floral. Esta lager de estilo alemán, de cuerpo medio y ligeramente alcohólica, presenta un sabor complejo con notas a frutas, caramelo y un amargor equilibrado.

Estos 5 premios se suman a las 18 medallas y distinciones que ha conseguido Cervecera de Canarias en los World Beer Awards desde 2020. Unos logros que refuerzan una vez más la calidad de las cervezas de la compañía, fruto de la selección de materias primas y el cuidado proceso de elaboración con el que se llevan a cabo.

Sobre Compañía Cervecera de Canarias

Compañía Cervecera es una de las principales empresas productoras de cerveza a nivel nacional y uno de los principales motores del desarrollo económico y social de Canarias. Defensora de los productos elaborados en las Islas por su efecto multiplicador en la economía, impulsa directa e indirectamente la creación de cerca de unos 9.000 puestos de trabajo; participa en el accionariado de varias empresas industriales canarias, y da prioridad a los aprovisionamientos locales para llevar a cabo su actividad.

Cervecera de Canarias produce las marcas propias de cerveza Especial, Dorada y Tropical, y bajo licencia Stella Artois; distribuye marcas internacionales del Grupo AB InBev, como Budweiser, Corona, Becks, Leffe y Franziskaner, y del Grupo Diageo, como Guinness. Además, cuenta con otras bebidas como la energética Red Bull, las sidras Kopparberg y Magners, la sangría Devolcán y los zumos Libby’s.