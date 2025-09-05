En Directo
Última hora del empleo en Canarias: ofertas de trabajo, datos de paro y todas las novedades
Empleo en Canarias, al minuto: ofertas laborales recientes, oposiciones y toda la actualidad sobre el mercado de trabajo.
¿Estás buscando trabajo en Canarias? Este canal es tu referencia en tiempo real.
Aquí encontrarás información actualizada al momento: ofertas de empleo publicadas a diario, los datos más recientes sobre paro y ocupación en el Archipiélago, convocatorias activas de oposiciones y concursos públicos, y cualquier cambio en la normativa laboral que te pueda afectar.
Luis Miguel Mora
Buenas noticias para los trabajadores: estas son las novedades que quiere aprobar el Gobierno en el nuevo curso político
Con la apertura del nuevo curso político, el Gobierno retomará las negociaciones para aprobar las medidas sociales que se quedaron estancadas antes de las vacaciones. Entre las principales leyes que se quieren sacar adelante se encuentra la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o los permisos parentales.
Claudia Morín
Más de 66.700 trabajadores canarios sufren estrés laboral crónico
La sobrecarga de tareas, la precariedad y los bajos salarios están detrás del agotamiento laboral, un fenómeno experimentado al menos en una ocasión por el 93% de los canarios
El Día
Santa Cruz de Tenerife reduce el paro en agosto a su nivel más bajo desde 2008
Santa Cruz de Tenerife cierra agosto con 1.380 desempleados menos en un año.
Rubén Acosta
El tirón turístico sitúa a Canarias entre las cinco regiones donde baja el paro
La reducción del desempleo coincide en agosto con la creación de nuevos puestos de trabajo gracias a las contrataciones en sanidad y servicios sociales
Luis Miguel Mora
Juanma Lorente, abogado laborista: "Tu empresa te puede obligar a quedarte media hora más en tu trabajo totalmente gratis"
Muchas personas tienen muchas preguntas sobre la conocida pausa para el bocadillo, ya que en algunos empleos está integrada dentro de la jornada laboral, mientras que en otros se tiene que recuperar al final de la jornada laboral. Por eso, para que no tengas dudas, el abogado laborista Juanma Lorente explica lo que necesitas saber.
Luis Miguel Mora
Un abogado laboralista advierte: si te vas de vacaciones en septiembre y teletrabajas puede costarte el despido
Miguel Benito (@empelo_informado) ha reabierto el debate sobre las normas del teletrabajo en España con el caso de un trabajador sorprendido en plena reunión online en la playa.
Muchos trabajadores no cogen sus vacaciones en verano y prefieren aprovechar el buen clima que sigue durante el otoño para hacerlo. De esta manera, tienen precios más bajos y destinos menos concurridos para viajar. Sin embargo, muchas personas continúan teletrabajando mientras están en otra ciudad, algo que te podría costar tu empleo si no has informado a tu jefe, como informa el abogado laborista Miguel Benito.
Efe
Los trabajadores canarios, entre los más estresados: uno de cada cuatro admite ansiedad laboral
La comunidad se coloca entre las más afectadas del país, por encima de la media nacional (21,2 %)
El Día
Vacantes
Limpieza, atención sanitaria, contabilidad o construcción: estas son todos los empleos que gestiona la Sociedad de Desarrollo
Las personas interesadas en acceder a estas oportunidades laborales deberán consultar los requisitos en la web www.empleasantacruz.com.
Luis Miguel Mora
Yolanda Díaz aclara una duda laboral muy importante: los trabajadores despedidos tienen derecho a dos horas diarias para buscar empleo
La ministra de Trabajo recuerda que este derecho está recogido en el Estatuto de los Trabajadores y que el empresario no puede descontar esas horas del salario.
Yolanda Díaz está utilizando su cuenta de TikTok para resolver las dudas de numerosos trabajadores, con el objetivo de facilitar el regreso de las vacaciones. La ministra de Trabajo aborda casos reales y habituales que pueden afectar a cualquier empleado, y recientemente ha explicado qué ocurre en caso de despido y cuáles son las opciones disponibles para encontrar un nuevo empleo.
Efe
Por cada 3,3 personas que se jubilen en Canarias en 2035 ingresará una al mercado laboral
Canarias será una de las comunidades que más sufran el coste de las pensiones de aquí a diez años, cuando se prevé que por cada 3,3 personas que se jubilen, solo una ingrese al mercado laboral, cifra por encima de la media nacional de 2,9, según un estudio de la Fundación Adecco.
