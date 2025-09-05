Buenas noticias para los trabajadores: estas son las novedades que quiere aprobar el Gobierno en el nuevo curso político

Con la apertura del nuevo curso político, el Gobierno retomará las negociaciones para aprobar las medidas sociales que se quedaron estancadas antes de las vacaciones. Entre las principales leyes que se quieren sacar adelante se encuentra la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o los permisos parentales.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha propuesto retomar y poner en marcha las iniciativas pendientes de los últimos meses, incluyendo la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales y la revalorización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Díaz sabe que le costará mucho poner de acuerdo a todas las partes, pero para ello, tiene por delante varios meses para negociar unas medidas que agradan a los sindicatos, pero disgustan a la patronal. Lograr el consenso entre todas las partes será un desafío, algo que ya se vio durante las reuniones anteriores a las vacaciones.

Además, el Gobierno también contempla otras reformas que buscan fortalecer el bienestar social y mejorar las condiciones laborales en el país. Así lo explica el asesor laboral Miguel Benito (Empleado Informado).

Una nueva subida del salario mínimo interprofesional

La primera gran novedad es la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Yolanda Díaz ha reiterado el compromiso de seguir incrementándolo para acercarlo al 60% del salario medio, como recomienda la Carta Social Europea. Actualmente, el SMI en España se sitúa en 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, tras la última subida aprobada en febrero de 2025.

Lucía Feijoo Viera

Miguel Benito se atreve a dar plazos: "Estas revisiones suelen aplicarse en febrero o marzo del año natural en curso, por lo que lo más probable es que la próxima actualización no entre en vigor hasta el primer trimestre de 2026". En los últimos cinco años, el SMI ha crecido casi un 50%, beneficiando a más de 2,5 millones de trabajadores, especialmente a mujeres y jóvenes en sectores de baja remuneración.

Más semanas de permiso de maternidad y paternidad

El segundo gran punto en la agenda es la ampliación de los permisos por nacimiento y cuidado de hijo, que pasarán de 16 a 19 semanas. La medida ya fue aprobada en Consejo de Ministros, pero todavía necesita el aval del Congreso, previsto para el próximo 9 de septiembre.

Si la votación sale adelante, España se situará entre los países europeos con permisos más largos, acercándose a modelos como los de Suecia o Noruega. El permiso será retribuido al 100% y repartido en dos periodos obligatorios de descanso inmediato tras el nacimiento, con la opción de disfrutar el resto de manera flexible.

"Es un avance en conciliación, pero todavía queda camino por recorrer. Muchos países europeos superan las 20 o 24 semanas", dice Miguel Benito. Él mismo insiste en la necesidad de que las empresas adapten sus estructuras para garantizar que los trabajadores puedan disfrutar de estos permisos sin problemas.

El esperado Estatuto del Becario

La tercera gran medida es la aprobación del Estatuto del Becario, una normativa que lleva años debatiéndose sin terminar de concretarse. El objetivo es regular las prácticas laborales y acabar con el abuso de falsos becarios, garantizando que los jóvenes que realicen prácticas cuenten con formación real, derechos básicos y compensación económica adecuada.

"Lleva demasiado tiempo en el cajón y cada curso político se promete su aprobación. Esta vez, la ministra Yolanda Díaz ha vuelto a comprometerse a impulsarlo, pero habrá que ver si logra materializarse", señala Benito.

Según el Ministerio de Universidades, en España hay más de 300.000 estudiantes en prácticas cada año, muchos de los cuales se enfrentan a jornadas completas sin remuneración o con compensaciones mínimas.

Reducción de la jornada laboral

Otra de las grandes novedades que plantea el Ejecutivo es la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, sin disminución salarial. Este cambio afectaría especialmente a los trabajadores a tiempo completo y supondría una reorganización en la forma en la que las empresas gestionan los turnos y la productividad. El año pasado ya se intentó aprobar de manera progresiva. Primero pasaría a 38,5 horas semanales, y posteriormente ya se fijaría el objetivo final, pero la negativa de los empresarios hizo imposible su aprobación.

Un otoño cargado de retos

Para Miguel Benito, el inicio de este curso político se presenta decisivo para el futuro de los trabajadores españoles: "Queda por ver cuántas de estas promesas se convierten en realidad. El compromiso está ahí, pero la política siempre tiene sus tiempos"