Las aerolíneas no tardan ni un día en lanzarse a por las plazas de Ryanair

La reducción de plazas por parte de Ryanair duró poco en las Islas. En cuestión de un día, varias aerolíneas reaccionaron al anuncio de la compañía aérea irlandesa de eliminar un millón de plazas en los aeropuertos españoles en donde Canarias se lleva una de las peores cifras. La decisión supone hasta 400.000 asientos menos, la cancelación de todos los vuelos en Tenerife Norte y la pérdida de 36 conexiones con la Península. Sin embargo, como donde hay demanda, hay negocio ya son tres las aerolíneas que se han pronunciado para absorber estos huecos libres en el cielo de las Islas. Iberia Express, Volotea y Wizz Air han hecho públicas sus intenciones de aumentar frecuencias, abrir nuevas rutas o incrementar su oferta de asientos, con el objetivo de cubrir el vacío dejado por Ryanair y responder a las necesidades de conectividad con la Península.

Iberia Express reforzará su operativa en Canarias con cerca de 30.000 plazas adicionales entre octubre de 2025 y enero de 2026, periodo en el cual Ryanair aplicará su reducción. La compañía detalla que el aumento supone 116 vuelos más y más de 150 cambios de calibre de los aviones con los que opera en estas rutas. Así, se pasarán a aviones 'A321neo' para incrementar el número de asientos disponibles.

En su nuevo programa incluye hasta 52 vuelos diarios entre Canarias y Madrid, y refuerza, especialmente, sus conexiones con Tenerife Norte, donde ha incrementado en más de 15.000 plazas la capacidad prevista inicialmente y ofrecerá hasta ocho frecuencias diarias con Madrid durante la temporada de invierno. Aunque Tenerife Sur no se ve afectado por el anuncio de la low cost, la aerolínea también ha añadido cerca de 850 plazas adicionales, llegando a las tres frecuencias diarias.

Para Gran Canaria se refuerza la conectividad con casi 8.300 asientos adicionales, entre las subidas de calibre y los 42 vuelos adicionales, llegando a operar hasta 10 frecuencias diarias con Madrid. La empresa también ha incrementado su capacidad en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma con 4.500 plazas adicionales. Además, los clientes residentes en Canarias podrán encontrar vuelos directos a Madrid desde Gran Canaria por 13 euros por trayecto, desde Tenerife por 14, desde Lanzarote y La Palma por 15 y Fuerteventura por 16 euros.

Volotea y Wizz Air

Otra compañía que se suma al incremento de plazas es la aerolínea española de bajo coste Volotea. Fue fundada por los creadores de Vueling y tiene su sede en Asturias. La empresa anunció que está abierta a explorar nuevas oportunidades en las rutas que dejará Ryanair siempre que encaje en su modelo de negocio, centrado en el sur de Europa y en aeropuertos en los que ya opera.

Por su parte, Wizz Air , empresa húngara, es otro de los grandes ejemplos que prevé alcanzar en España una capacidad récord para su empresa de 10 millones de asientos, un 28% más en Canarias. La empresa ha puesto el foco en la accesibilidad y las tarifas asequibles para los viajeros españoles, consolidando su red de destinos y su presencia en el territorio, al tiempo que ha reforzado su compromiso con Canarias. Pues opera actualmente desde Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, con un total de 15 rutas hacia 10 destinos.

Así, las reacciones del sector, dispuesto a cubir la retirada de 400.000 plazas aéreas de Ryanair en Canarias, justifican la falta de alarmismo en las Islas. Tanto el Gobierno autonómico como los cabildos de Tenerife y Gran Canaria han optado por no convocar reuniones urgentes ni han iniciado el contacto con nuevas aerolíneas. La respuesta institucional, marcada por la tranquilidad, parte de la convicción de que esta reducción no representa un riesgo significativo para la conectividad del Archipiélago. Según esta visión, el mercado será ocupado por nuevas empresas que ocupen el espacio que deja Ryanair. Como así han evidenciado Iberia Express, Volotea y Wizz Air.

Reacciones en las instituciones públicas

En este sentido Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, asegura que el transporte aéreo es un «mercado dúctil, y se podrá cubrir con otras aerolíneas». Así, la retirada de Ryanair «no va a suponer un golpe significativo», subraya el alto cargo. En el mismo tono Lope Afonso, vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, alegó tras el anuncio de la low cost que «no parece grave, ni mucho menos», para la actividad turística, y que a quien más afecta es a la movilidad de los residentes.

Además, Morales recuerda, en el caso de Gran Canaria que «ha aumentado su conectividad y la seguimos aumentando con nuevos destinos». De ahí que señala a Binter como una de las compañías que también está trabajando para la puesta en marcha de nuevas rutas hacia el resto del territorio nacional.