Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Última hora del empleo en Canarias: ofertas de trabajo, datos de paro y todas las novedades

Empleo en Canarias, al minuto: ofertas laborales recientes, oposiciones y toda la actualidad sobre el mercado de trabajo.

Una mujer pasa por delante de una oficina de empleo del Archipiélago.

Una mujer pasa por delante de una oficina de empleo del Archipiélago. / Ramón de la Rocha/Efe

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

¿Estás buscando trabajo en Canarias? Este canal es tu referencia en tiempo real.

Aquí encontrarás información actualizada al momento: ofertas de empleo publicadas a diario, los datos más recientes sobre paro y ocupación en el Archipiélago, convocatorias activas de oposiciones y concursos públicos, y cualquier cambio en la normativa laboral que te pueda afectar.

Actualizar
Ver más

TEMAS

Tracking Pixel Contents