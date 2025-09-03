Ryanair rompe con Tenerife Norte por su pulso con Aena: los motivos que dejan a Canarias con menos conectividad

La decisión de Ryanair de suspender todos sus vuelos a Tenerife Norte a partir de este invierno ha caído como un jarro de agua fría en Canarias. La aerolínea de bajo coste más grande de Europa, que en los últimos años se había convertido en un actor clave en la conectividad del Archipiélago con la Península, confirma así un giro en su estrategia en España: menos presencia en aeropuertos regionales y más concentración en los grandes hubs, como Madrid, Málaga o Alicante.

El conflicto estalló hace meses, cuando Ryanair empezó a denunciar públicamente las tarifas de Aena. La compañía irlandesa calificó de “excesivo e insostenible” el incremento previsto de un 6,5 % en las tasas aeroportuarias para 2026, una subida que, según su consejero delegado Eddie Wilson, ponía en riesgo la viabilidad de las operaciones en los aeropuertos pequeños y medianos.

El aviso se materializó pronto: en enero de 2025 Ryanair eliminó 800 000 asientos en aeropuertos regionales, al tiempo que añadía 1,5 millones de plazas en destinos más rentables. En abril volvió a amenazar con más recortes si no había cambios en la política tarifaria. Y a principios de septiembre ha llegado la confirmación: un millón de plazas menos este invierno, con un fuerte impacto en Canarias.

El Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna. / Andrés Gutiérrez

El golpe: bases cerradas y rutas suprimidas

El anuncio de este 3 de septiembre ha sido el más duro hasta la fecha. Ryanair confirmó el cierre de varias de sus bases en España: Tenerife Norte, Vigo, Jerez, Valladolid y Santiago de Compostela. Para Canarias, la medida supone un recorte de 400 000 asientos en la temporada de invierno, lo que equivale a una reducción del 10 % respecto al año anterior.

La decisión deja además a Tenerife Norte sin vuelos de Ryanair a partir de noviembre, cortando rutas directas con la Península y sumándose a la cancelación de conexiones en Vigo. En total, se pierden 36 enlaces entre la Península y Canarias, un golpe sensible para la conectividad del Archipiélago.

El papel de Ryanair en Canarias

El peso de Ryanair en la movilidad entre islas y continente no es menor. Según datos de la propia compañía, la aerolínea movía antes de estos recortes alrededor de 5 millones de pasajeros anuales en Canarias, con bases operativas en Tenerife y Gran Canaria. Era además una de las compañías que más plazas ofrecía en los trayectos a bajo coste, cruciales para estudiantes, residentes y turistas.

Archivo - El consejero delegado de Ryanair, Eddie Wilson, durante una rueda de prensa, en las oficinas de Ryanair, a 5 de septiembre de 2024, en Madrid (España). / Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

Con esta retirada, el mercado canario perderá competitividad frente a otros destinos mediterráneos. Ryanair ya ha anunciado que parte de su capacidad se reubicará en Italia, Marruecos, Croacia, Albania, Hungría o Suecia, donde, según la aerolínea, las condiciones regulatorias son más favorables.

Un futuro incierto

El pulso entre Ryanair y Aena deja incógnitas abiertas: ¿quién cubrirá el hueco en Tenerife Norte? ¿Hasta qué punto afectará al turismo canario la reducción de asientos? ¿Podrá el Gobierno central intervenir para garantizar la conectividad del Archipiélago?

Por ahora, la única certeza es que la aerolínea que más creció en España durante la última década ha decidido reducir su apuesta en Canarias. Una decisión que no solo responde a números y tarifas, sino que evidencia una guerra abierta entre el modelo de negocio agresivo de Ryanair y la política tarifaria de Aena.