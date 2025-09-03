Ryanair cancelará todos sus vuelos a Tenerife Norte a partir de invierno
La aerolínea reducirá un 41% su capacidad en aeropuertos regionales y suspenderá rutas clave en España por el incremento de las tasas de Aena
Ryanair anunció que cancelará todos los vuelos a Tenerife Norte a partir del inicio del invierno de 2025, una decisión que se suma a la suspensión de las conexiones con Vigo y al cierre definitivo de su base en Santiago.
La compañía explicó que estas medidas forman parte de un plan de recorte del 41% en los aeropuertos regionales españoles (equivalente a 600.000 asientos menos) y de un 10% en las Islas Canarias (400.000 asientos menos) durante la temporada invernal. En total, España perderá dos millones de plazas anuales, que serán desviadas hacia Italia, Marruecos, Croacia y Albania.
Según Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair, las tasas aeroportuarias “excesivas y poco competitivas” de Aena hacen inviables muchas rutas y amenazan la inversión, la conectividad, el turismo y el empleo en las regiones más vulnerables.
Además de Tenerife Norte y Vigo, Ryanair confirmó que mantendrá cerradas sus bases de Valladolid y Jerez, y que recortará operaciones en Zaragoza (-45%), Santander (-38%), Asturias (-16%) y Vitoria (-2%). En Galicia, el cierre de la base de Santiago implicará la pérdida de una inversión de 200 millones de dólares.
Millones de euros a otros destinos
Esta decisión implica trasladar alrededor de dos millones de asientos anuales hacia otros mercados como Italia, Marruecos, Croacia y Albania.
“El compromiso de Ryanair con España sigue vigente, pero resulta insostenible continuar invirtiendo en aeropuertos donde el desarrollo se ve frenado por tasas desproporcionadas y poco competitivas”, declaró Wilson.
Ante esta situación, la compañía insiste en su petición a la CNMC y al Gobierno para que rechacen el incremento de dichas tasas y prolonguen su congelación, con el fin de salvaguardar la conectividad regional, el turismo y los puestos de trabajo asociados.
- Detenidos por noquear a un joven a patadas y rodillazos en Tenerife
- Agreden a un conductor de guagua en Tenerife tras expulsar a un pasajero conflictivo
- Último día de mercado en el CD Tenerife: Maikel Mesa rechaza salir y el club no inscribe a Agüero
- El Estado inicia el procedimiento para ubicar la sede del Centro Nacional de Vulcanología: Tenerife y La Palma, opciones reales
- Fiestas del Cristo de La Laguna 2025: programa con todos los actos religiosos y populares
- Ni Decathlon ni Intersport: la desaparecida tienda de deportes de Tenerife recordada por el 'pague cuando quiera
- La paliza a un menor en Tenerife fue para llevarse ropa y 20 euros
- Roque Negro recuerda a Goya Alonso en sus fiestas lustrales