Ryanair cancelará todos sus vuelos a Tenerife Norte a partir de invierno

Ryanair anunció que cancelará todos los vuelos a Tenerife Norte a partir del inicio del invierno de 2025, una decisión que se suma a la suspensión de las conexiones con Vigo y al cierre definitivo de su base en Santiago.

La compañía explicó que estas medidas forman parte de un plan de recorte del 41% en los aeropuertos regionales españoles (equivalente a 600.000 asientos menos) y de un 10% en las Islas Canarias (400.000 asientos menos) durante la temporada invernal. En total, España perderá dos millones de plazas anuales, que serán desviadas hacia Italia, Marruecos, Croacia y Albania.

Según Eddie Wilson, consejero delegado de Ryanair, las tasas aeroportuarias “excesivas y poco competitivas” de Aena hacen inviables muchas rutas y amenazan la inversión, la conectividad, el turismo y el empleo en las regiones más vulnerables.

El beneficio anual Ryanair se situó en 1.611 millones de euros, un 16 % menos / E. D.

Además de Tenerife Norte y Vigo, Ryanair confirmó que mantendrá cerradas sus bases de Valladolid y Jerez, y que recortará operaciones en Zaragoza (-45%), Santander (-38%), Asturias (-16%) y Vitoria (-2%). En Galicia, el cierre de la base de Santiago implicará la pérdida de una inversión de 200 millones de dólares.

Millones de euros a otros destinos

Esta decisión implica trasladar alrededor de dos millones de asientos anuales hacia otros mercados como Italia, Marruecos, Croacia y Albania.

“El compromiso de Ryanair con España sigue vigente, pero resulta insostenible continuar invirtiendo en aeropuertos donde el desarrollo se ve frenado por tasas desproporcionadas y poco competitivas”, declaró Wilson.

Ante esta situación, la compañía insiste en su petición a la CNMC y al Gobierno para que rechacen el incremento de dichas tasas y prolonguen su congelación, con el fin de salvaguardar la conectividad regional, el turismo y los puestos de trabajo asociados.