El precio de la gasolina y diésel hoy miércoles: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, miércoles 3 de septiembre, son los siguientes.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12, donde la gasolinera DISA EL MAYORAZGO tiene la Gasolina 95 a 0,965€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación MOEVE de Santa Cruz de Tenerife, Autopista TF-21 km 3 en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 0,965€.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación DISA EL MAYORAZGO de Santa Cruz de Tenerife, CALLE JESUS HERNANDEZ GUZMAN, 12, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 0,965€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,965€ el litro en la estación de servicio MOEVE de Santa Cruz de Tenerife, Autopista TF-21 km 3, en la isla de Tenerife.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L.. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la TGAS-TU TRÉBOL de la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial El Mayorazgo, con un precio de 1,100€ el litro de Gasolina 98.

La gasolina más barata de este miércoles en La Palma

El gasoil más barato lo encontraremos en Santa Cruz de la Palma, en la estación PLENERGY en POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde el diésel está a 1,147€ el litro. La segunda mejor opción está en Fuencaliente de la Palma, a 1,234€ el litro en PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24.

La Gasolina 95 más barata en La Palma de hoy miércoles 3 de septiembre, está en Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, en la estación PLENERGY, donde está a 1,139€ el litro. La otra opción está en Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a 1,233€ el litro en la estación PCAN.

Para la Gasolina 98 más barata de La Palma hay que ir hasta Fuencaliente de la Palma, Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, a la gasolinera PCAN, donde el litro está a 1,343€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, en la DISA, que está a 1,344€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en El Hierro

La estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera es la más barata de El Hierro para la Gasolina 95, a 1,341€ el litro, seguida por la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 del municipio de Valverde a 1,426€ el litro.

El Gasóleo A más barato de El Hierro está en la estación de servicio DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. de CALLE EL MATORRAL, 55 en el municipio de Frontera a 1,369€ el litro. La segunda opción más barata es la estación DISA VALVERDE de Calle de la Constitución, 22 en Valverde a 1,454€ el litro de Gasóleo A.

La Gasolina 98 más barata de la isla de El Hierro se encuentra en el municipio de Valverde, en la estación de servicio DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22, a 1,550€ el litro y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA FRONTERA en Carretera General Tigaday de Frontera a 1,550€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en La Gomera

La Gomera tiene hoy, miércoles 3 de septiembre, la Gasolina 95 más barata en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA a 1,374€ el litro. La segunda más económica de la isla de La Gomera estaría en Alajeró, OCÉANO PLAYA SANTIAGO, en Carretera TF-713 km 38, donde el litro está a 1,374€.

En cuanto el diésel más barato de La Gomera, la estación de servicio DISA MUELLE GOMERA de San Sebastián de la Gomera en Paseo Fred Olsen, 3 tiene un precio de 1,371€ el litro.

La estación de DISA MUELLE GOMERA en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de La Gomera, a 1,484€ el litro. Otra opción está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO a 1,484€ el litro.

La gasolina más barata de este miércoles en San Cristóbal de La Laguna

La Gasolina 95 más barata de hoy, miércoles 3 de septiembre, está en la estación de servicio CEPSA LOS ANDENES de Avenida El Paso, 108 a 1,069€ el litro de Gasolina 95, situada en San Cristóbal de La Laguna. La estación de servicio REPSOL de Calle Libertad es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 1,079€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de San Cristóbal de La Laguna está a 1,182€ el litro, en CALLE SANTA AMELIA, 20 en la estación de servicio OCÉANO TACO. La estación OCÉANO ofrece la segunda mejor opción, a 1,182€ el litro, en Carretera TF-111 km 8.

El diésel más barato está en CEPSA LOS ANDENES, a 1,068€ el litro, situada en Avenida El Paso, 108. La segunda opción más barata es la estación OCÉANO TACO que ofrece el gasoil a 1,093€ el litro en Gasóleo A en CALLE SANTA AMELIA, 20.

