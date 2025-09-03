Nestlé, McDonald’s o BlackRock: los romances ocultos en la oficina que pueden costar millones

El amor en la oficina tiene un precio en las altas esferas del mundo corporativo, un coste que va más allá de lo personal y se mide en pérdida de empleo, millones de dólares y prestigio. El reciente despido de Laurent Freixé, consejero delegado de Nestlé, ha vuelto a poner de manifiesto cómo las grandes multinacionales como BlackRock, Intel, McDonald’s —o el reciente caso del CEO de Astronomer, Andy Byron— ejercen un estricto control sobre las vidas privadas de sus ejecutivos, especialmente cuando hay una relación oculta con un subordinado.

Estos casos no solo alimentan los titulares de la prensa económica, sino que también revelan un complejo entramado de regulaciones internas, cláusulas contractuales y, en muchos casos, un alto riesgo de conflicto de intereses que las compañías no están dispuestas a tolerar.

La mayor parte de las grandes empresas, sobre todo las estadounidenses, tienen políticas claras sobre las relaciones entre empleados. No es que prohíban el amor, sino que exigen transparencia. El problema surge cuando las relaciones no se declaran, violando los códigos de conducta que, en la mayoría de los casos, están diseñados para proteger a la empresa de posibles conflictos de interés, acoso laboral o riesgo reputacional.

Un ejemplo reciente y muy mediático, como decimos, fue el del CEO de la tecnológica Astronomer, Andy Byron, que fue cesado tras ser captado en una 'Kiss Cam' de un concierto de Coldplay en Boston con la jefa de recursos humanos de su misma empresa. Lo que empezó como un simple vídeo viral terminó en una investigación interna y en la renuncia del directivo, un caso que pone de relieve el poder de las redes sociales para sacar a la luz estas situaciones.

Un patrón de despidos millonarios

El caso de Nestlé no es aislado. Varios gigantes empresariales han despedido a sus directivos por razones similares, lo que evidencia un patrón en la cultura corporativa de Estados Unidos y otras regiones. Algunos de los casos más sonados incluyen:

Steve Easterbrook (McDonald's, 2019): fue despedido de su puesto como CEO tras mantener una relación consensuada con una empleada. La compañía argumentó que la relación violaba la política interna y demostraba un "mal juicio". Easterbrook devolvió millones de dólares en compensaciones y bonificaciones a la empresa.

fue despedido de su puesto como CEO tras mantener una relación consensuada con una empleada. La compañía argumentó que la relación violaba la política interna y demostraba un "mal juicio". Easterbrook devolvió millones de dólares en compensaciones y bonificaciones a la empresa. Mark Wiseman (BlackRock, 2019): considerado un potencial sucesor del CEO, fue cesado por no revelar una relación "inapropiada" con una subordinada. BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, exige a sus empleados que revelen cualquier vínculo de este tipo.

considerado un potencial sucesor del CEO, fue cesado por no revelar una relación "inapropiada" con una subordinada. BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo, exige a sus empleados que revelen cualquier vínculo de este tipo. Brian Krzanich (Intel, 2018): el ex-CEO de la compañía de chips semiconductores dimitió tras una investigación interna que reveló una relación con una empleada, en clara violación de su política interna.

el ex-CEO de la compañía de chips semiconductores dimitió tras una investigación interna que reveló una relación con una empleada, en clara violación de su política interna. Jeff Zucker (CNN, 2022): el presidente de la cadena de televisión renunció después de no revelar una relación con su colaboradora más cercana.

Estos despidos no son arbitrarios. Legalmente, muchas empresas se escudan en cláusulas contractuales que regulan el comportamiento ético y profesional de sus directivos. En este sentido, "la legislación española recoge el derecho a la intimidad y las empresas no pueden poner límites a las relaciones en la oficina. Lo que sí pueden hacer es imponer códigos éticos para que se informe de posibles conflictos de intereses en el futuro", detallan fuentes jurídicas consultadas. El despido sería procedente si se demuestra un perjuicio para la compañía.

La delgada línea legal: intimidad vs. conflicto de intereses

La regulación de las relaciones en el entorno laboral es un tema complejo. La clave se encuentra en el conflicto de intereses y en la posible utilización de la posición de poder para obtener un beneficio personal o afectar a la carrera de un subordinado. La discreción y la profesionalidad son, por tanto, las dos grandes claves que separan el amor de un despido.

La transparencia es el valor fundamental que subyace a estas políticas. Los casos de Nestlé o McDonald’s demuestran que, en las cúpulas corporativas, ocultar un romance no es solo una cuestión personal: puede ser una negligencia grave que impacta en la gobernanza de la empresa, su imagen pública y, en última instancia, en sus resultados económicos.