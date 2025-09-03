Canarias pisa el acelerador con las cooperativas para construir casas

En un momento crítico para el acceso a la vivienda en Canarias, la fórmula de las cooperativas para construir casas se consolida como un actor fundamental en la solución a la crisis habitacional. La grave escasez de nuevas viviendas, sumada a un desfase estructural entre la oferta y la demanda, con más de 11.000 viviendas demandadas en las Islas anualmente frente a una oferta de apenas 3.000 unidades, ha creado un enorme desajuste habitacional. La situación se agrava por el aumento de los costes de construcción, la escasez de mano de obra en el sector y la falta de medios en las administraciones locales para agilizar la tramitación de licencias, lo que encarece y dificulta el proceso, expone José Miguel Martín, apoderado de CoviCanarias, que es la empresa que a través de Senior Sur está colaborando con el Gobierno canario para impulsar las cooperativas, como el Residencial Fábrica del Hielo, en la plaza Belén María en La Isleta, entre otros edificios.

Desde CoviCanarias se está aportando un «grano de arena», expone. Una apuesta centrada en tres pilares esenciales, indica Martín, que representa a la única gran gestora de cooperativas de viviendas que hay ahora mismo en las Islas. Actualmente, tienen 547 viviendas en fase de construcción y 462 en proceso de adjudicación para socios cooperativistas en distintas zonas del Archipiélago canario.

Y están esperando con avidez que se haga efectivo el acuerdo alcanzado como representantes de la Asociación de Gestoras de Viviendas (AGV), el pasado septiembre, con el Gobierno de Canarias y el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), que dirige Antonio Ortega, para construir vivienda protegida en régimen de cooperativa, con adjudicación a precio de módulo. El modelo de cooperativas de vivienda reduce sensiblemente el precio final de la casa al eliminar el beneficio promotor.

Primera piedra

Ayer, de hecho, tuvo lugar el acto de colocación de la primera piedra del Edificio Taray, una promoción de CoviCanarias y otras empresas implicadas, de 96 viviendas y 107 plazas de garaje situada en la carretera de los Tarahales, en las inmediaciones de Siete Palmas. El Edificio Taray nace bajo el modelo de cooperativa privada. Este proyecto destaca por su diversidad de compradores (jóvenes, familias e inversores), el diseño moderno y la ubicación estratégica.

La Consejería de Obras Públicas Vivienda y Movilidad, que titula Pablo Rodríguez, está impulsando la promoción de viviendas en régimen de cooperativas, con el objetivo de ampliar la oferta de vivienda libre y de protección oficial de calidad a precios asequibles, porque se evita la figura de las promotoras, que pueden añadir al coste de las construcciones entre un 20% a un 40% más.

El proyecto de los Tarahales cuenta con un presupuesto de 17,2 millones, 13 de los cuales están financiados por CaixaBank, informa la Consejería, y el resto lo afrontan los cooperativistas con sus recursos propios. El plazo de construcción es de dos años. Este es el tercer edificio cuya construcción inicia CoviCanarias en un corto periodo de tiempo.n