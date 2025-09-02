En Directo
Última hora del empleo en Canarias: ofertas de trabajo, datos de paro y todas las novedades
Empleo en Canarias, al minuto: ofertas laborales recientes, oposiciones y toda la actualidad sobre el mercado de trabajo.
¿Estás buscando trabajo en Canarias? Este canal es tu referencia en tiempo real.
Aquí encontrarás información actualizada al momento: ofertas de empleo publicadas a diario, los datos más recientes sobre paro y ocupación en el Archipiélago, convocatorias activas de oposiciones y concursos públicos, y cualquier cambio en la normativa laboral que te pueda afectar.
Luis Miguel Mora
Un abogado laboralista advierte: si te vas de vacaciones en septiembre y teletrabajas puede costarte el despido
Miguel Benito (@empelo_informado) ha reabierto el debate sobre las normas del teletrabajo en España con el caso de un trabajador sorprendido en plena reunión online en la playa.
Muchos trabajadores no cogen sus vacaciones en verano y prefieren aprovechar el buen clima que sigue durante el otoño para hacerlo. De esta manera, tienen precios más bajos y destinos menos concurridos para viajar. Sin embargo, muchas personas continúan teletrabajando mientras están en otra ciudad, algo que te podría costar tu empleo si no has informado a tu jefe, como informa el abogado laborista Miguel Benito.
Efe
Los trabajadores canarios, entre los más estresados: uno de cada cuatro admite ansiedad laboral
La comunidad se coloca entre las más afectadas del país, por encima de la media nacional (21,2 %)
El Día
Vacantes
Limpieza, atención sanitaria, contabilidad o construcción: estas son todos los empleos que gestiona la Sociedad de Desarrollo
Las personas interesadas en acceder a estas oportunidades laborales deberán consultar los requisitos en la web www.empleasantacruz.com.
Luis Miguel Mora
Yolanda Díaz aclara una duda laboral muy importante: los trabajadores despedidos tienen derecho a dos horas diarias para buscar empleo
La ministra de Trabajo recuerda que este derecho está recogido en el Estatuto de los Trabajadores y que el empresario no puede descontar esas horas del salario.
Yolanda Díaz está utilizando su cuenta de TikTok para resolver las dudas de numerosos trabajadores, con el objetivo de facilitar el regreso de las vacaciones. La ministra de Trabajo aborda casos reales y habituales que pueden afectar a cualquier empleado, y recientemente ha explicado qué ocurre en caso de despido y cuáles son las opciones disponibles para encontrar un nuevo empleo.
Efe
Por cada 3,3 personas que se jubilen en Canarias en 2035 ingresará una al mercado laboral
Canarias será una de las comunidades que más sufran el coste de las pensiones de aquí a diez años, cuando se prevé que por cada 3,3 personas que se jubilen, solo una ingrese al mercado laboral, cifra por encima de la media nacional de 2,9, según un estudio de la Fundación Adecco.
Julio Gutiérrez
Más empleo hotelero con menos plazas y estancias más cortas de los turistas en Canarias
La planta alojativa isleña pierde trece establecimientos y la rentabilidad se incrementa un 9% alentada por una subida de precios del 8,7%.
Irene Mederos
El canario es el español que más horas trabaja y de los que más extras hace
Los trabajadores isleños tienen la mayor jornada laboral del país y ocupan el quinto puesto en comunidades autónomas con más horas extraordinarias
Claudia Morín
El 40% de los trabajadores jóvenes de Canarias ocupa un puesto inferior a sus estudios: "O aceptas o emigras al extranjero"
La sobrecualificación en el Archipiélago está causada, en gran medida, porque el mercado demanda perfiles profesionales vinculados al sector servicios que no precisan formación superior.
Julio Gutiérrez
El sector privado canario destruye empleo por primera vez desde la pandemia
Por vez primera desde la superación de la crisis desatada por la irrupción de la pandemia global por coronavirus, el sector privado canario ha cerrado un curso en negativo en creación de empleo. Entre junio del pasado año y el mismo mes de este 2025 se perdieron un total de 3.900 puestos de trabajo en este segmento del mercado laboral, según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre del año.
Julio Gutiérrez
Casi 8.500 docentes a la calle y 384 parados más en Canarias en julio
La destrucción de 8.470 empleos en el sector educativo por el fin del curso escolar impidió a Canarias anotarse en julio su quinto mes consecutivo de buenas noticias en lo que respecta al paro. El Ministerio de Trabajo anotó un aumento de 384 (0,25%) demandantes en las oficinas de las Islas, lo que no impidió al Archipiélago mantenerse entre las tres comunidades autónomas que más han logrado reducir la cifra de parados (-7,58%, que son 12.400 menos) durante los últimos doce meses.
- Erupción volcánica en Tenerife: no se alarmen, es un simulacro
- De parking a delito: la peligrosa salida de un Audi negro en Santa Cruz de Tenerife
- El ambicioso plan de Santa Cruz de Tenerife para modernizar su señalización viaria
- Un aficionado del CD Tenerife alerta sobre los nuevos asientos del estadio: 'Hay una alta probabilidad de…
- El eterno limbo de las autocaravanas en Tenerife
- Adiós a las piedras que delimitan la plaza del Cristo de La Laguna y provocan caídas
- Ayuntamientos en precario por falta de interventores y secretarios
- Tenerife tiene pendientes 3.200 licencias de vehículos con conductor