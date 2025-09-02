Última hora del empleo en Canarias: ofertas de trabajo, datos de paro y todas las novedades

Un abogado laboralista advierte: si te vas de vacaciones en septiembre y teletrabajas puede costarte el despido

Miguel Benito (@empelo_informado) ha reabierto el debate sobre las normas del teletrabajo en España con el caso de un trabajador sorprendido en plena reunión online en la playa.

Muchos trabajadores no cogen sus vacaciones en verano y prefieren aprovechar el buen clima que sigue durante el otoño para hacerlo. De esta manera, tienen precios más bajos y destinos menos concurridos para viajar. Sin embargo, muchas personas continúan teletrabajando mientras están en otra ciudad, algo que te podría costar tu empleo si no has informado a tu jefe, como informa el abogado laborista Miguel Benito.

