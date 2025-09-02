El cerebro del brazo inversor de Amancio Ortega ficha por la socimi de los Montoro Alemán y GIC (GMP)

Julio César Díaz-Freijo, primer director de inversiones de Pontegadea, el brazo inversor del fundador de Inditex, Amancio Ortega, ha cerrado su incorporación en calidad de consejero a la socimi GMP, uno de los mayores propietarios de edificios de oficinas de Madrid, firma controlada por la familia Montoro Alemán y el fondo soberano de Singapur GIC.

El nombramiento de Díaz-Freijo como consejero en representación de los Montoro Alemán, titulares del 66,85% del capital —sumando la participación de cada familiar—, fue sometido a votación en la pasada junta de accionistas de la socimi, aunque su incorporación había pasado desapercibida hasta ahora. Díaz-Freijo, natural de la provincia de Lugo, es miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas y en sus primeros años fue director de la oficina de Deloitte (antes Arthur Andersen) en A Coruña y responsable de auditoría de entidades financieras para Galicia, según la hemeroteca disponible en La Opinión de A Coruña, periódico de Prensa Ibérica. El ahora consejero de GMP lideró entre 2002 y 2010 las inversiones inmobiliarias de Pontegadea, el sector favorito del máximo accionista de Inditex para reinvertir los dividendos que recibe de la empresa textil.

Durante su etapa, el brazo inversor de Ortega cerró grandes inversiones. Entre ellas, destacó la compra de once edificios a Banco Santander por 500 millones de euros o las primeras adquisiciones de edificios internacionales. Díaz-Freijo representó también a Pontegadea en el consejo de la hotelera NH en la época en la que el holding fue uno de sus accionistas de referencia. A su salida en 2010, que siempre se argumentó por motivos personales —aunque desde ese momento Pontegadea cambió su estrategia de inversión—, fue sustituido por Roberto Cibeira, hombre de confianza de Ortega, actual primer espada de Pontegadea y desde hace unos meses consejero también en Inditex.

GMP, uno de los grandes terratenientes de Madrid

El consejo de administración de GMP está presidido por Francisco Montoro Alemán al que le acompañan como vicepresidentes sus hermanos Antonio y Ricardo. Los dos asientos de GIC, titular del 32,9% del capital, lo ocupan Tracy Stroh y Andrey Urzhumtsev, directora inmobiliaria en Europa y vicepresidente del fondo asiático, respectivamente. Completan el board Alberto Terol, con una larga trayectoria en los consejos de Indra, OHL o IAG, y Juan Fernández-Aceytuno, exconsejero delegado de Sociedad de la Tasación hasta 2023. En su último año fiscal, correspondiente a 2024, GMP mejoró sus ingresos un 6%, hasta los 118,32 millones de euros, y obtuvo un beneficio de 151,64 millones, fruto de una apreciación del valor de su cartera de alrededor de 100 millones. A cierre del año, la empresa contaba con un porfolio valorado en 2.375 millones de euros.

GMP es uno de los grandes propietarios de edificios de oficinas en España, especialmente en Madrid, cartera en la que destacan edificios céntricos como Alcalá, 16, Castellana, 77, Castellana, 81, Orense, 34 o Génova, 27. En menor medida, la socimi tiene exposición en Barcelona, donde es la dueña de las oficinas de Glovo, en el 22@. Adicionalmente, en el último año, la compañía ha dado un paso más en su proceso de diversificación, con la entrada en el sector de la vivienda flexible (o flex living en el argot), con la compra de una promoción de alojamientos temporales en el sur de Madrid.