Garoé Perera, apicultor: "Las mieles que entran al mercado y proceden de lugares como China hacen mucho daño al producto local"

Garoé Pérez, apicultor grancanario, ganó el premio a la mejor miel de Canarias con un producto que elabora en Fontanales. En la actualidad, cuenta con 150 colmenas distribuidas por diferentes zonas de la Isla.

¿Cómo empezó a dedicarse a sector de la apicultura?

Empecé por casualidad y ahora me dedico de manera profesional a esto. Todo comenzó cuando mi hermano apareció un día en casa con tres colmenas, pero de tres hemos pasado a tener en torno a 150. Las tenemos ubicadas en Gran Canaria, concretamente en el municipio de Telde, Fontanales y Guía. Poco a poco nos hemos ido extendiendo.

¿Cómo describiría el sector apícola en Canarias? ¿Qué lo diferencia del de otros lugares?

La situación está bastante complicada. El tiempo no ayuda. Nos enfrentamos a una situación en la que no llueve lo suficiente para el sector primario en general, algo que también afecta a quienes se dedican a la miel. Sin lluvia no hay flores y, sin flores, no hay buena producción. La época de primavera es cuando se producen las floraciones. En verano también hay algunas, pero no son tan relevantes. Este año llovió en primavera y la producción fue regular, mejor que el año pasado, aunque tampoco ha sido espectacular. Otro de los aspectos que afecta a la situación es la competencia desleal. Las mieles que entran al mercado y proceden de lugares como, por ejemplo, China, son muy baratas y es difícil competir con esos precios. El producto que proviene de fuera hace mucho daño al Archipiélago.

Habla de la diferencia de precios entre mieles, pero ¿con respecto a la calidad?

En calidad la miel canaria puede competir con cualquiera. Eso es un hecho. Sin embargo, cuando la gente llega a una tienda, ¿qué va a comprar?, ¿una miel que cuesta 15 euros o una que te la llevas tan solo por 3? Compran la más barata y esa mentalidad es muy difícil cambiarla. Mientras tanto, los productos extranjeros ganan terreno al producto de las Islas.

"Canarias no cuenta con la financiación suficiente"

Desde su punto de vista, ¿cuál sería la solución?

Ha habido un cambio reciente en la ley de la miel en España. Ahora se obliga a indicar en el etiquetado de mezclas de mieles el porcentaje de cada país de origen. Así se espera un mayor control de calidad, pero lo cierto es que desde la modificación poco ha cambiado. Lo importante es que la ley se aplique de verdad y recibir apoyo por parte de las instituciones.

¿Qué diferencia a la miel de Canarias de la de fuera?

Tenemos una flora única, que no existe en ningún otro lugar, y eso influye en el sabor y en la calidad de la miel. Por ejemplo, la miel de Tajinaste es espectacular y solo se da aquí, en las Islas Canarias. Además, tenemos la abeja negra canaria, es una raza propia y debería estar más protegida. Sin embargo, es todo lo contrario: casi nos han abandonado.

¿Y con respecto a la financiación?

Canarias no cuenta con la financiación suficiente a pesar de contar con raza de abeja propia. Yo no me dedico solo a esto, eso sería imposible. Tengo otro trabajo. La apicultura al final funciona como un hobby, algo secundario que da algunos ingresos. Hay años en los que incluso he tenido que poner dinero de mi bolsillo para mantener las colmenas. El año pasado, por ejemplo, casi no llovió. Cuando hay buenos años, guardas el beneficio para los malos momentos, pero son más los malos que los buenos. Las ayudas que recibimos apenas alcanzan para cubrir los gastos.

Entonces, ¿vivir solo de la miel en Canarias es complicado?

Muy complicado. Diría que nadie se dedica exclusivamente a la miel.

"Hay mucho desconocimiento con respecto a la apicultura"

Usted ganó el premio a la mejor miel de Canarias. ¿Por qué cree que le concedieron ese reconocimiento?

Lo decidieron los catadores. Como tengo colmenas en varios lugares, obtengo diferentes tipos de miel. Presenté la de Fontanales porque era la que más me gustaba y esa fue la que ganó. Era una miel clara, multifloral. Normalmente, saco miel clara y oscura, depende de los años.

En cuanto al relevo generacional, ¿cómo lo ve?

Lo veo difícil. Yo tengo 40 años y soy de los más jóvenes en el sector. Eso ya lo dice todo. La apicultura tiene que gustarte mucho porque por dinero nadie entra en el sector.

Da la impresión de que la miel no se valora tanto como otros productos agrícolas...

Hay mucho desconocimiento con respecto a la apicultura. La gente desconfía porque casi todas las noticias hablan de fraudes con respecto a la miel china y eso genera incertidumbre. Haría falta una campaña de concienciación para dar a conocer más la miel local.