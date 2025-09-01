Récords de turistas y gasto en Canarias en julio: 1,2 millones de visitantes facturaron 2.219 millones

El sector turístico de Canarias se ha anotado el mejor mes de julio de su historia, con 1.231.090 clientes extranjeros, un 6,6 % más que en 2024, con lo que ya encadena 25 meses por encima del millón de visitantes de otros países, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El gasto generado por los turistas extranjeros en sus vacaciones en las islas fue de 2.219 millones de euros, cifra sin precedentes para ese mes del año, que supera en un 14,4 % la de julio del 2024.

En términos acumulados, Canarias suma ya 9,07 millones de turistas extranjeros en los siete primeros meses del ejercicio, por lo que 2025 va camino de convertirse en un nuevo año récord para el sector en las islas. De hecho, a esta fecha Canarias supera todavía en turistas acumulados a Baleares, algo poco frecuente una vez que el archipiélago mediterráneo ha comenzado su temporada alta.

Con los datos de julio, solo Cataluña está por encima de Canarias en turistas de otros países en lo que va de año, con 11,60 millones. En cuanto al gasto, el acumulado de 2025 asciende ya en Canarias a 14.088,19 millones de euros, un 8,23 más que el año previo. Solo en julio, cada turista internacional que visitó Canarias se gastó en sus vacaciones un promedio de 1.803 euros por persona, un 7,6 % más. El gasto medio diario por persona creció un 5,4 %, hasta los 218 euros,y la estancia media repuntó un 2,1 %, hasta los 8,3 días.

Británicos y alemanes

En cuanto a las nacionalidades de los turistas, en julio pasaron sus vacaciones en las Islas 502.428 clientes procedentes del Reino Unido y 152.961 alemanes, mientras que 575.701 turistas proceden de otros países.

A nivel nacional, España volvió a batir un récord de llegada de turistas internacionales, con 55,5 millones de entradas hasta julio (4,1 % más), que gastaron 76.074 millones (también en máximos históricos), lo que supone un aumento del 7,2 %. Solo en julio, España recibió 11,02 millones de turistas, el 1,6 % más que en el mismo periodo de 2024 y la cifra más elevada para dicho mes de toda la serie histórica. Se gastaron 16.452 millones de euros, un 6,1 % más, un dato también récord para ese mes.

Estos datos se producen después de que en el primer semestre del año se batieran récords históricos tanto de número de turistas, con 44,5 millones, como de su gasto asociado, con 59.622 millones. Además, ya son dos años consecutivos en los que entre enero y julio España supera los 50 millones de turistas extranjeros.