Canarias pulveriza récords: más de 1,2 millones de turistas internacionales y un gasto histórico en julio. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Archipiélago recibió 1.231.090 visitantes extranjeros, un 6% más que en el mismo mes del año pasado.

El dato más espectacular se encuentra en el gasto turístico, que alcanzó los 2.219 millones de euros, un incremento del 14,1% respecto a julio de 2024. El crecimiento del gasto fue más del doble que el de las llegadas, confirmando la tendencia hacia un modelo turístico de mayor rentabilidad.

Un turismo de mayor calidad y gasto

De media, cada turista que eligió Canarias en julio gastó 1.803 euros, un 7,6% más que el año anterior. El desembolso diario ascendió a 218 euros, con una estancia promedio de 8,25 días. Estos registros confirman que el perfil del viajero es cada vez más selectivo y con mayor capacidad adquisitiva.

Balance acumulado: más de 9 millones de turistas en 2025

El buen desempeño no se limita a julio. Entre enero y julio de 2025, Canarias ha recibido 9,07 millones de visitantes internacionales, un 4,2% más que en el mismo periodo de 2024.

El gasto acumulado alcanza ya los 14.088 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 8,2%. Con estas cifras, el archipiélago se consolida como la comunidad con mayor gasto turístico del país, concentrando un 18,5% del total nacional, por delante de Cataluña y Baleares.

Contexto nacional: récord también en España

España en su conjunto recibió en los siete primeros meses del año 55,5 millones de turistas internacionales, un 4,1% más que en 2024. El gasto total alcanzó los 76.074 millones de euros, con un aumento del 7,2%.

La tendencia es clara: el gasto crece a un ritmo más rápido que la llegada de turistas, lo que confirma la consolidación de un turismo de mayor valor añadido.

Principales mercados emisores