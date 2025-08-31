Las viviendas contenedor, una alternativa económica y rápida de moda en Canarias

Un hogar que se instala en una hora. Aunque podría parecer una referencia a un juego de construcción del estilo de lego, en realidad se trata de las casas contenedor, una alternativa a la vivienda tradicional que ha ganado popularidad en un contexto de precios cada vez más altos y una oferta limitada en el parque residencial de Canarias. «Las casas contenedor están pensadas para cualquier persona de a pie», asegura Óscar Castrillón, CEO de Econtainer, empresa especializada en la instalación de hogares prefabricados en el Archipiélago.

Cocina, dormitorios, baño, salón… La descripción de este tipo de viviendas no difiere mucho de la de una construcción convencional de ladrillo. Así, el CEO insiste en la comodidad de sus productos: «Vivo en una vivienda de este estilo y no tiene nada que envidiar a una casa de bloque». Pues bien, entre sus virtudes Catrillón resalta su versatilidad, que pone a disposición de los futuros propietarios un amplio abanico de opciones para personalizar su nuevo hogar.

Un ejemplo lo protagonizó una de sus clientas, que quería disfrutar de las estrellas mientras descansaba en su salón: «Le instalamos un techo panorámico para ver el cielo y cumplir con su requerimiento», subraya el empresario de Econtainer. En la misma línea, desde Mojuru –empresa que también se dedica a la construcción de estas casas en España– destacan en una entrevista con Idealista que «la posibilidad de reubicación y el poco impacto ambiental son algunas de las ventajas que ofrece este sistema de construcción, aunque seguirá siendo necesaria la cimentación en la parcela de destino».

Instalación

En cuanto a los plazos, aunque el tiempo medio de construcción es relativo, Óscar Castrillón explica que abrir la casa apenas demora una hora. Para este trabajo se necesitan, al menos, siete personas porque son paredes pesadas de entre 10 y 15 centímetros y que pesan 200 kilos. Sin embargo, la instalación completa requiere de un mínimo de una semana, ya que trabajos como colocar los zócalos, instalar la cocina –con todo el trabajo eléctrico y de fontanería que requiere–, así como asegurar mamparas y conectar bajantes, entre otras tareas, precisan de más tiempo. Eso sí, otras empresas como Mojuru aseguran que el tiempo medio es de seis meses desde la obtención de la licencia. Un periodo igualmente corto si se compara con el que invierte una vivienda de ladrillo.

Las casas contenedor destacan por su sostenibilidad y accesibilidad. Su estructura, basada en contenedores marítimos –en algunos casos reciclados – permite diseños versátiles, tiempos de construcción reducidos y precios más asequibles en comparación con la vivienda tradicional.

Por ello, cada vez son más quienes optan por este tipo de construcción, cuyo coste varía según factores como el tamaño, los materiales empleados y las instalaciones adicionales, pero puede oscilar entre los 17.000 y 42.000 euros, según el catálogo particular de Econtainer (con casas contenedor de entre 18 y 90 metros cuadrados). Al mismo tiempo, otras empresas como Mojuru ofrecen modelos que parten desde los 67.600 (sin cimentación) hasta los 244.975 euros. De todos modos, presentan un precio económico frente al del hogar de ladrillo, que en Canarias alcanza máximos históricos con un coste actual medio por metro cuadrado de 3.538 euros, lo que sitúa el precio de una vivienda media de 80 metros cuadrados en más de 283.000 euros. No es de extrañar, por tanto, que las casas contenedor impulsen la posibilidad de adquirir un hogar propio.

El CEO de Econtainer hace un pequeño desglose: ladrillos por 1,5 euros la unidad, bolsas de marmolina a cinco euros la unidad, el pago por hora de la mano de obra más su seguridad social y otros gastos suman una lista de costes que las casas prefabricadas no contemplan.

Alternativa ecológica

Además de su economía, este modelo novedoso de vivienda es una de las propuestas más ecológicas que existen en el mercado. Al darle una segunda vida a un contenedor marítimo se reducen las emisiones derivadas del proceso de construcción, aunque se puede elegir construir una vivienda con contenedores nuevos.

La estructura metálica de un contenedor marítimo destaca por su resistencia y durabilidad. No en vano, están diseñados para recorrer miles de kilómetros por mar soportando inclemencias climáticas y toneladas de carga en su interior, lo que demuestra su gran robustez y prolongada vida útil. Además, las casas construidas con contenedores pueden reubicarse con facilidad, lo que reduce su impacto ambiental frente a las viviendas tradicionales.