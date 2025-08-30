En Directo
Última hora del empleo en Canarias: ofertas de trabajo, datos de paro y todas las novedades
Empleo en Canarias, al minuto: ofertas laborales recientes, oposiciones y toda la actualidad sobre el mercado de trabajo.
¿Estás buscando trabajo en Canarias? Este canal es tu referencia en tiempo real.
Aquí encontrarás información actualizada al momento: ofertas de empleo publicadas a diario, los datos más recientes sobre paro y ocupación en el Archipiélago, convocatorias activas de oposiciones y concursos públicos, y cualquier cambio en la normativa laboral que te pueda afectar.
Vacantes
Limpieza, atención sanitaria, contabilidad o construcción: estas son todos los empleos que gestiona la Sociedad de Desarrollo
Las personas interesadas en acceder a estas oportunidades laborales deberán consultar los requisitos en la web www.empleasantacruz.com.
Luis Miguel Mora
Yolanda Díaz aclara una duda laboral muy importante: los trabajadores despedidos tienen derecho a dos horas diarias para buscar empleo
La ministra de Trabajo recuerda que este derecho está recogido en el Estatuto de los Trabajadores y que el empresario no puede descontar esas horas del salario.
Yolanda Díaz está utilizando su cuenta de TikTok para resolver las dudas de numerosos trabajadores, con el objetivo de facilitar el regreso de las vacaciones. La ministra de Trabajo aborda casos reales y habituales que pueden afectar a cualquier empleado, y recientemente ha explicado qué ocurre en caso de despido y cuáles son las opciones disponibles para encontrar un nuevo empleo.
Efe
Por cada 3,3 personas que se jubilen en Canarias en 2035 ingresará una al mercado laboral
Canarias será una de las comunidades que más sufran el coste de las pensiones de aquí a diez años, cuando se prevé que por cada 3,3 personas que se jubilen, solo una ingrese al mercado laboral, cifra por encima de la media nacional de 2,9, según un estudio de la Fundación Adecco.
Julio Gutiérrez
Más empleo hotelero con menos plazas y estancias más cortas de los turistas en Canarias
La planta alojativa isleña pierde trece establecimientos y la rentabilidad se incrementa un 9% alentada por una subida de precios del 8,7%.
Irene Mederos
El canario es el español que más horas trabaja y de los que más extras hace
Los trabajadores isleños tienen la mayor jornada laboral del país y ocupan el quinto puesto en comunidades autónomas con más horas extraordinarias
Claudia Morín
El 40% de los trabajadores jóvenes de Canarias ocupa un puesto inferior a sus estudios: "O aceptas o emigras al extranjero"
La sobrecualificación en el Archipiélago está causada, en gran medida, porque el mercado demanda perfiles profesionales vinculados al sector servicios que no precisan formación superior.
Julio Gutiérrez
El sector privado canario destruye empleo por primera vez desde la pandemia
Por vez primera desde la superación de la crisis desatada por la irrupción de la pandemia global por coronavirus, el sector privado canario ha cerrado un curso en negativo en creación de empleo. Entre junio del pasado año y el mismo mes de este 2025 se perdieron un total de 3.900 puestos de trabajo en este segmento del mercado laboral, según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre del año.
Julio Gutiérrez
Casi 8.500 docentes a la calle y 384 parados más en Canarias en julio
La destrucción de 8.470 empleos en el sector educativo por el fin del curso escolar impidió a Canarias anotarse en julio su quinto mes consecutivo de buenas noticias en lo que respecta al paro. El Ministerio de Trabajo anotó un aumento de 384 (0,25%) demandantes en las oficinas de las Islas, lo que no impidió al Archipiélago mantenerse entre las tres comunidades autónomas que más han logrado reducir la cifra de parados (-7,58%, que son 12.400 menos) durante los últimos doce meses.
El Día
Formación
El Cabildo destina más de 284.000 euros de subvención al Ayuntamiento de Tacoronte para fomentar el empleo
Esta forma parte de una inversión total de 10 millones de euros a repartir entre los ayuntamientos de la Isla y conlcuye con la contratación de 15 personas
Luis Miguel Mora
Ignacio De la Calzada, abogado laborista: "Tu nómina es legal, pero no es justa"
Nacho, experto de Un Tío Legal, explica lo que ocurre con los contratos colectivos
La nómina de los trabajadores siempre es uno de los puntos calientes cuando se trata de negociar entre sindicatos y empresas. Este es uno de los problemas que afecta directamente a los empleados, porque estos siempre quieren más, pero sus jefes siempre se acogen a lo que establece el convenio colectivo para pagar sus salarios. Por eso, si crees que deberías recibir más dinero, el abogado Ignacio De la calzada, Un Tío Legal, explica qué hacer en estos casos.
