Cámara y Cabildo de Tenerife refuerzan la empleabilidad sénior

La Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, a través del programa Talento 45+, ha formado durante las últimas semanas a una veintena de personas en la conducción de guaguas con el curso del permiso de la clase D junto al Certificado de Aptitud Profesional (CAP). El proyecto, promovido desde el departamento cameral de Formación y Empleo, supone una apuesta por la empleabilidad y la formación de calidad en un sector de alta demanda y con necesidad de captar perfiles capacitados para el manejo de estos vehículos.

La acción didáctica tuvo una duración de 150 horas, en la que se incluyeron tanto nociones teóricas como prácticas en normativa de tráfico, seguridad vial, conducción eficiente, atención al cliente y primeros auxilios, entre otros contenidos. A través de estos conocimientos, las personas participantes han dado un paso más hacia la obtención de los permisos ofertados y se encuentran a la espera de las fechas de examen para la realización de las pruebas de conducción, tanto en circuito cerrado como en carretera.

La formación ha contado con instructores especializados y recursos de aprendizaje actualizados, además de poner especial énfasis en el acompañamiento, el fomento de habilidades técnicas, motivación y confianza en las destrezas de los estudiantes. Se trata de una actividad capaz de cubrir las vacantes de empleo en un sector estratégico como es el traslado terrestre de viajeros, cada vez más fundamental por la mayor utilización de los medios de transporte público interurbano en Canarias.

Para ello, la Cámara de Comercio ha hecho del curso D+CAP una herramienta versátil y eficaz para conectar el talento con oportunidades reales de trabajo, al promover la reinserción laboral y el aprovechamiento de la trayectoria profesional que acumulan las personas de este colectivo.

Formación y reinserción a coste cero

Talento 45+ se nutre de la financiación del Fondo Social Europeo (FSE) y persigue la dinamización del mercado laboral local, ya que contribuye a la reducción del paro estructural en personas mayores de 45 años y a potenciar las habilidades propias de este colectivo, como el trabajo en equipo, la experiencia, la madurez o la resiliencia a los cambios. También visibiliza el conocimiento de estas personas sobre su sector de actividad, estabilidad, compromiso, redes de contacto y gestión de grupos de trabajo, así como las destrezas en la resolución de conflictos.

El recorrido del programa comprende el diagnóstico inicial profesional, mediante la orientación laboral, la formación en competencias digitales o profesionales y la fase de acompañamiento hacia el empleo. Para ello, el personal de la entidad cameral realiza un diagnóstico de reconversión y traza la senda hacia un puesto de trabajo.

A su vez, cuenta con un servicio de acompañamiento en la búsqueda activa de empleo a quienes hayan concluido su período de formación, una meta que complementa a los demás objetivos propuestos.

El programa gratuito sigue una hoja de ruta ambiciosa al multiplicar de manera exponencial su itinerario de objetivos, lo que pone de manifiesto el compromiso de la Cámara con las personas desempleadas de este tramo de edad y que son indispensables para el desarrollo económico y social de Canarias.

Las personas interesadas en conocer más información pueden consultar la web www.camaratenerife.com, contactar a través del teléfono 922 100 406, o del correo electrónico programa45mas@camaratenerife.es.