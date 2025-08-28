Santiago Dávila: «Ofrecemos diseño, asesoramiento, financiación y un servicio 360°»

¿Cómo comenzó este proyecto empresarial?

Todo empezó con Dinna Cocinas, que nació con una visión clara: ofrecer un servicio cercano y completo al cliente particular, desde el diseño hasta la instalación. Fue la semilla de todo. Más adelante, en plena pandemia, decidimos dar un paso muy arriesgado y al mismo tiempo estratégico: compramos Cocinas 7 Islas, una empresa histórica en Canarias. Esa operación nos permitió crecer, diversificar y dar un salto cualitativo en el servicio. Finalmente, lanzamos Modulcenter, un proyecto 100% orientado al profesional de la cocina, para cubrir todas sus necesidades técnicas, de suministro y de apoyo en obra.

¿Qué diferencia a cada marca?

Dinna Cocinas es nuestra cara más cercana al particular: diseño, asesoramiento, financiación y un servicio 360°. Cocinas 7 Islas nos aporta experiencia y tradición en el mercado canario, con una estructura consolidada. Y Modulcenter es nuestra apuesta para el profesional, una herramienta de trabajo diseñada para dar cobertura total al instalador, al carpintero y a la empresa del sector. Juntas forman un engranaje perfecto que nos permite cubrir el mercado de arriba abajo.

¿Cómo ha sido el proceso de crecimiento?

Con mucho esfuerzo, pero también con estrategia. La pandemia nos enseñó que en los momentos difíciles hay que atreverse a tomar decisiones valientes. Crecer no es solo abrir más tiendas o aumentar ventas, es construir un servicio sólido, profesional y de confianza. Nuestro proyecto está diseñado para que el cliente particular y el profesional encuentren todo lo que necesitan bajo el mismo paraguas. Eso nos ha convertido en líderes en Canarias.

¿Qué importancia tiene su socio, Angelico Gutiérrez, en este camino?

Angelico es una pieza clave. Formamos un binomio que se complementa muy bien: yo suelo mirar la estrategia y la visión global, y él se centra en la operativa y en la ejecución con detalle. Ese equilibrio nos ha dado estabilidad y fuerza para crecer tan rápido. Siempre digo que esta historia no sería posible sin él.

Esa combinación entre servicio integral y materiales de confianza es lo que nos diferencia en el mercado

¿Cómo habéis logrado diferenciaros en un sector tan competitivo?

La clave ha sido ofrecer un servicio 360°. No vendemos solo muebles de cocina; ofrecemos asesoramiento, diseño personalizado, financiación, transporte, instalación, posventa y acompañamiento. Además, trabajamos con proveedores de primer nivel como Alvic y Portasur, referentes en módulos y puertas, lo que nos permite garantizar calidad, innovación y durabilidad. Esa combinación entre servicio integral y materiales de confianza es lo que nos diferencia en el mercado.

¿Qué papel han tenido las redes sociales en este proceso?

Tremendamente importante. Nos han servido para mostrar quiénes somos, cómo trabajamos y, sobre todo, para transmitir transparencia. Una cocina terminada en Tenerife hoy se puede ver en toda Canarias en cuestión de minutos. Eso genera confianza, cercanía y nos posiciona como una marca líder. Las redes sociales han sido nuestro escaparate más potente.

¿Cómo resumirías la visión de futuro del grupo?

Con una frase muy clara: “Seguir creciendo sin perder nuestra esencia: dar calidad, confianza y un servicio total tanto al cliente particular como al profesional de la cocina.”