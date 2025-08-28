Reconstruir para vivir mejor, calidad y bienestar

La construcción no se limita únicamente a la edificación de nuevas viviendas, infraestructuras o equipamientos. Hoy en día la reforma, rehabilitación, conservación y mantenimiento de edificios no sólo se ha convertido en un pilar estratégico, tanto desde el punto de vista económico, como social y medioambiental, sino que también sirve de impulso para la reactivación económica y mejorar las condiciones vivenciales, dando mayor calidad de vida, mejor bienestar social y aumento patrimonial del inmueble modernizado y a su vez adaptando las edificaciones a las necesidades y demandas actuales, que se resumen en tener un mayor confort. Hay que vivir el presente con todas las circunstancias que engloban su propia existencia. Lo moderno tiene que imponerse aprovechando todas las oportunidades que ofrece para mejorar constantemente, coexistir mejor, con más comodidad. Claro que es posible, no se trata de una utopía más, ni mucho menos de un deseo sentimentaloide. El progreso, en todos los ámbitos es una constante histórica aprovechable e irrenunciable.

Beneficios asegurados

Todo son beneficios. Es hacer nuevo lo viejo, para que sirva al momento actual con las incorporaciones de la eficiencia energética, accesibilidad universal y digitalización. Es la economía circular, es decir, construir sobre lo ya construido hace tiempo, que ha quedado desfasado, viejo e inservible y convertirlo en algo nuevo y moderno, vivible confortablemente, es lo que se denomina desarrollo sostenible. En muchos casos el estado de conservación de los edificios exige un relanzamiento urgente de la rehabilitación con el objetivo de mejorar principalmente su eficiencia energética, condiciones de accesibilidad universal y su perfecto estado de conservación, dándole mayor seguridad a su estructura.

Parque edificatorio anticuado

Hay en el mercado muchos edificios que necesitan urgentemente acometer obras de conservación por su estado ruinoso o deficiente, principalmente por falta de mantenimiento a lo largo del tiempo de uso, aprovechando la renovación que se ejecute para eliminar sustancias peligrosas presentes en los mismos. Todas estas acciones significarían una regeneración y renovación urbana, que posibilitaría modernizar nuestras ciudades o pueblos, tal como exige el Plan de Reactivación de la Unión Europea y su Agenda Verde. En España, gran parte del parque inmobiliario fue construido hace décadas, bajo normativas muy diferentes a las actuales, en un contexto en el que la sostenibilidad y la eficiencia energética no eran prioridades. Esto se traduce en un elevado consumo energético, problemas de aislamiento térmico y acústico, barreras arquitectónicas que dificultan la vida diaria de personas mayores o con movilidad reducida, así como instalaciones obsoletas que comprometen la seguridad y la habitabilidad. Ante esta realidad, la rehabilitación se presenta como una respuesta imprescindible.

Mantenimiento de las zonas públicas

También es el momento de proceder a un mantenimiento integral de las zonas públicas y equipamientos comunitarios e infraestructuras de todo tipo, para incrementar un entorno eficiente, bonito y atractivo. Lo de todos tiene que cuidarse. La colaboración público-privada tiene que ser efectiva y por eso, se hacen necesarios planes de renovación del parque edificatorio público, así como espacios comunes, sin olvidar nunca la imperiosa necesidad de potenciar y facilitar la rehabilitación privada.

Sostenibilidad irrenunciable

Cuando hacemos referencia a sostenible lo señalamos a aquella actividad económica que respeta el medio ambiente y evita agotar los recursos naturales. Tiene que ser así, inevitablemente, para garantizar el presente con solvencia y sobre todo, asegurando el futuro de las generaciones que vienen detrás de nosotros, a saber, nuestros hijos o nietos. Es la mejor herencia que le podemos dejar. Los retos de la construcción sostenible son muchos, variados, complejos, apropiándolos íntegramente. Somos creadores de los equipamientos básicos y estructurales, que posibilitan un desenvolvimiento armónico del acontecer diario, tanto económico como personal, permitiendo desarrollarnos como humanos, impulsando la transformación del sector para un entorno más seguro, digital, sostenible, igualitario y profesionalizado. Tenemos la responsabilidad, que asumimos, con total potencialidad para hacerlo realidad.

Mayor y mejor formación profesional y técnica

Estas circunstancias actuales requieren, a su vez, contar con una formación, madurez y compromiso más que suficiente de todas las personas, que de manera directa o tangencialmente, participan en el complejo mundo del proceso constructivo. La realidad es que sufrimos un déficit en mano de obra cualificada y el reto es conseguir superarlo, no sólo lo más rápido posible, sino también por excelencia. La oferta educativa, al igual que el sector, se está transformando y adaptando de forma constante. Es una renovación continua, sin pararse para no perder el tiempo y ganarlo aprovechándolo. Potenciar la vía formativa es clave para generar oportunidades a futuro cercano, dirigido, principalmente, a los jóvenes, inmigrantes y a las mujeres. Sin olvidar el aspecto clave y necesario del reciclaje continuo de los que tienen experiencia, porque nunca se acaba de aprender.