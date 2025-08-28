El precio de la gasolina y diésel hoy jueves: las gasolineras más baratas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife los mejores precios de carburante de hoy, jueves 28 de agosto, son los siguientes.

Para el gasoil más barato en Santa Cruz de Tenerife hay que ir a la estación DISA EL CHORRILLO de Santa Cruz de Tenerife, Carretera General del Sur km 9, en la isla de Tenerife, con el Gasóleo A a 0,969€ el litro. La segunda opción más barata es a 0,975€ el litro en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, en la isla de Tenerife.

Para repostar con la Gasolina 95 más barata de la provincia de Santa Cruz de Tenerife habrá que ir a Santa Cruz de Tenerife, en la isla de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, donde la gasolinera CANARY OIL, S.L. tiene la Gasolina 95 a 0,975€ el litro. Otra opción barata para la provincia es la estación OCÉANO TACO de San Cristóbal de La Laguna, CALLE SANTA AMELIA, 20 en la isla de Tenerife, con el litro de Gasolina 95 a 0,975€.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife encontramos la Gasolina 98 más barata en la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Carretera General del Sur km 9, con la Gasolina 98 a 1,099€ el litro en la estación de servicio DISA EL CHORRILLO. La segunda mejor opción de toda la provincia está en la CANARY OIL, S.L. de la isla de Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, con un precio de 1,100€ el litro de Gasolina 98.

La gasolina más barata de este jueves en Tenerife

Para llenar el tanque hoy jueves 28 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en Tenerife, hay que ir hasta Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo a la estación de servicio CANARY OIL, S.L. para llenar el tanque por 0,975€ el litro. Otra opción sería ir hasta San Cristóbal de La Laguna, a CALLE SANTA AMELIA, 20, donde la estación de OCÉANO TACO ofrece la Gasolina 95 a 0,975€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Tenerife, la estación de servicio DISA EL CHORRILLO de Santa Cruz de Tenerife tiene el carburante Gasolina 98 a 1,099€ el litro en Carretera General del Sur km 9. En Santa Cruz de Tenerife, Calle Subida al Mayorazgo, la estación de servicio CANARY OIL, S.L. encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,100€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Tenerife se encuentra hoy en Santa Cruz de Tenerife, estación DISA EL CHORRILLO de Carretera General del Sur km 9, donde sale a 0,969€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Santa Cruz de Tenerife, estación de CANARY OIL, S.L. en Calle Subida al Mayorazgo, donde se puede encontrar el gasoil a 0,975€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en La Palma

El gasoil al mejor precio de La Palma se encuentra hoy en Santa Cruz de la Palma, estación PLENERGY de POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N, donde sale a 1,147€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Fuencaliente de la Palma, estación de PCAN en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde se puede encontrar el gasoil a 1,234€ el litro.

Para llenar el tanque hoy jueves 28 de agosto con Gasolina 95 al mejor precio en La Palma, hay que ir hasta Santa Cruz de la Palma, POLIGONO INDUSTRIAL MIRCA, S/N a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,139€ el litro. Otra opción sería ir hasta Fuencaliente de la Palma, a Carretera LP-2 Fuencaliente km 24, donde la estación de PCAN ofrece la Gasolina 95 a 1,233€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de La Palma, la estación de servicio PCAN de Fuencaliente de la Palma tiene el carburante Gasolina 98 a 1,343€ el litro en Carretera LP-2 Fuencaliente km 24. En Santa Cruz de la Palma, Avenida los Indianos, la estación de servicio DISA encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,344€ el litro.

La gasolina más barata de este jueves en El Hierro

Para la Gasolina 98 más barata de El Hierro hay que ir hasta Valverde, Calle de la Constitución, 22, a la gasolinera DISA VALVERDE, donde el litro está a 1,550€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Frontera, Carretera General Tigaday, en la DISA FRONTERA, que está a 1,550€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en El Hierro de hoy jueves 28 de agosto, está en Frontera, CALLE EL MATORRAL, 55, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L., donde está a 1,341€ el litro. La otra opción está en Valverde, Calle de la Constitución, 22, a 1,426€ el litro en la estación DISA VALVERDE.

El gasoil más barato lo encontraremos en Frontera, en la estación DEL VALLE COMBUSTIBLES, S.L. en CALLE EL MATORRAL, 55, donde el diésel está a 1,369€ el litro. La segunda mejor opción está en Valverde, a 1,454€ el litro en DISA VALVERDE en Calle de la Constitución, 22.

La gasolina más barata de este jueves en La Gomera

Para la Gasolina 98 más barata de La Gomera hay que ir hasta San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, a la gasolinera DISA MUELLE GOMERA, donde el litro está a 1,484€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, en la OCÉANO PLAYA SANTIAGO, que está a 1,484€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en San Sebastián de la Gomera, en la estación DISA MUELLE GOMERA en Paseo Fred Olsen, 3, donde el diésel está a 1,371€ el litro. La segunda mejor opción está en Alajeró, a 1,371€ el litro en OCÉANO PLAYA SANTIAGO en Carretera TF-713 km 38.

La Gasolina 95 más barata en La Gomera de hoy jueves 28 de agosto, está en San Sebastián de la Gomera, Paseo Fred Olsen, 3, en la estación DISA MUELLE GOMERA, donde está a 1,374€ el litro. La otra opción está en Alajeró, Carretera TF-713 km 38, a 1,374€ el litro en la estación OCÉANO PLAYA SANTIAGO.

La gasolina más barata de este jueves en Santa Cruz de Tenerife

La Gasolina 95 más barata de hoy, jueves 28 de agosto, está en la estación de servicio CANARY OIL, S.L. de Calle Subida al Mayorazgo a 0,975€ el litro de Gasolina 95, situada en Santa Cruz de Tenerife. La estación de servicio DISA EL CHORRILLO de Carretera General del Sur km 9 es la siguiente más barata, con la Gasolina 95 a 0,979€ el litro.

En cuanto a la Gasolina 98 más barata de Santa Cruz de Tenerife está a 1,099€ el litro, en Carretera General del Sur km 9 en la estación de servicio DISA EL CHORRILLO. La estación CANARY OIL, S.L. ofrece la segunda mejor opción, a 1,100€ el litro, en Calle Subida al Mayorazgo.

El diésel más barato está en DISA EL CHORRILLO, a 0,969€ el litro, situada en Carretera General del Sur km 9. La segunda opción más barata es la estación CANARY OIL, S.L. que ofrece el gasoil a 0,975€ el litro en Gasóleo A en Calle Subida al Mayorazgo.

La gasolina más barata de este jueves en San Cristóbal de La Laguna

El Gasóleo A más barato de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) de este jueves 28 de agosto está en la estación de servicio OCÉANO TACO a 0,975€ el litro de diésel en CALLE SANTA AMELIA, 20. La segunda opción más barata es la estación DISA LOS MAJUELOS a 0,979€ el litro de Gasóleo A en Avenida Los Majuelos, 26.

En cuanto a la Gasolina 98, la estación OCÉANO TACO de CALLE SANTA AMELIA, 20 es la que tiene más barato el litro en San Cristóbal de La Laguna, a 1,100€ el litro de Gasolina 98 y el segundo precio más barato lo podrás encontrar en la estación DISA LOS MAJUELOS en Avenida Los Majuelos, 26 a 1,109€ el litro.

La estación OCÉANO TACO es la más barata de San Cristóbal de La Laguna para la Gasolina 95 de CALLE SANTA AMELIA, 20, a 0,975€ el litro de Gasolina 95, seguida por la estación DISA LOS MAJUELOS a 0,979€ el litro en Avenida Los Majuelos, 26.

