Iberia lanza una campaña de vuelos a precios bajos con billetes desde 35 euros por trayecto a Canarias

Iberia ha lanzado hoy su nueva campaña de precios, 'Iberia te da una alegría', con ofertas en vuelos y paquetes de viaje para los próximos meses. La promoción, disponible para la venta hasta el 22 de septiembre, incluye billetes desde 21 euros por trayecto en vuelos nacionales --desde 35 euros a Canarias-- y ofrece descuentos para escapadas a Europa, Estados Unidos y otros destinos de largo radio.

La campaña, que busca ofrecer una vía de escape a la rutina tras las vacaciones, presenta el viaje como un acto de liberación. Para ello, la aerolínea ha lanzado una preventa exclusiva para sus clientes inscritos en iberia.com y en la app de Iberia.

Las ofertas estarán activas para el público en general a partir del lunes 1 de septiembre, permitiendo volar a cualquier destino de la red de la aerolínea durante los próximos meses.

Vuelos desde 21 euros

Los viajeros que deseen volar dentro del territorio español podrán hacerlo a precios muy competitivos. Se pueden encontrar billetes a destinos como Alicante, Granada, Pamplona o Ibiza desde 21 euros por trayecto. Otros vuelos, como a Bilbao, San Sebastián, Oviedo, Santiago de Compostela, Santander o Valencia, están disponibles desde 25 euros por trayecto. Para las Islas Canarias, los precios parten de 35 euros por trayecto a Gran Canaria y Tenerife.

Para aquellos que prefieran una escapada al continente, la campaña incluye ofertas a Portugal, con billetes a Lisboa y Oporto desde 25 euros por trayecto. También hay precios atractivos a grandes ciudades como Venecia desde 39 euros, París desde 42 euros, Roma desde 45 euros y Londres desde 59 euros.

La promoción se extiende a destinos de invierno, permitiendo viajar a Innsbruck para esquiar desde 59 euros o disfrutar de las auroras boreales en Tromso desde 99 euros. Los vuelos a destinos africanos como Argel (35 euros) y Marrakech (41 euros) también forman parte de la campaña.

Largo radio

Para los viajes de largo radio, Iberia ofrece vuelos a sus nueve destinos directos en Estados Unidos, con precios que arrancan en los 187 euros por trayecto a Nueva York, o 190 euros a Chicago y Washington.

Los 20 destinos de Iberia en 16 países de América Latina también están incluidos. Los precios parten de 207 euros por trayecto a Puerto Rico, 236 euros a México, o 281 euros a Panamá. Se incluyen además los dos nuevos destinos de la aerolínea en Brasil, Fortaleza (desde 298 euros) y Recife (desde 315 euros).

Para Asia y Oriente Próximo, es posible adquirir un billete para el vuelo diario a Doha por 350 euros por trayecto, o a Tokio por 397 euros por trayecto.

Descuentos adicionales

La promoción se amplía a los paquetes de Vuelo + Hotel o Vuelo + Alquiler de coche, con descuentos adicionales de hasta 300 euros. Por ejemplo, es posible viajar a Nueva York desde 569 euros, con vuelos de ida y vuelta, tres noches de hotel y maleta facturada.

Se ofrecen también paquetes a Orlando desde 659 euros con siete días de coche de alquiler, a Mallorca desde 89 euros por persona con coche incluido, y a Venecia desde 119 euros con dos noches de hotel.

Finalmente, la compañía ha incluido ofertas en viajes a parques temáticos, como Disneyland París desde 359 euros (vuelos, tres noches de hotel Disney y cuatro días de entradas) y a Walt Disney World Florida desde 999 euros (vuelos y siete noches de hotel). Todos los paquetes de viajes incluyen maleta facturada y la opción de acumular Avios extra.