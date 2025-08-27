La inversión pública en capital riesgo alcanza ya el 8,6% con 260 millones en el primer semestre

La inversión en capital riesgo en España vivió su segundo mejor semestre con 3.026 millones entre enero y junio, un 17% más que en el mismo periodo del año anterior, con un total de 384 operaciones en línea con el pasado ejercicio, según sostiene el informe la patronal del capital riesgo SpainCap con datos de EDC. De este importe, sin embargo, llama la atención "el apoyo sin precedentes del sector público a la pyme a través del capital privado" que ya supone el 8,6% de la inversión con 260,4 millones de euros, frente al 68% que aportaron las gestoras internacionales y el 23,4% de las gestoras nacionales.

El Estado cuenta en este momento con varias entidades que están impulsando la inversión como la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), el Fond-ICO Global y las nuevas líneas de financiación para empresas, el programa Innvierte del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y las líneas de financiación para pymes de Enisa, el fondo de coinversión (FOCO), el fondo de impacto social (FIS) y el fondo Kuali de Cofides. Entre las rondas de financiación que han contado con apoyo público destacan las de Multiverse Computing (189 millones), Sateliot (70 millones), Pangea Propulsion (23 millones), Xoople (22 millones), Sensia (19 millones) y la de Sparc (17,2 millones).

Precisamente donde más destaca la contribución de las entidades públicas es en la captación de fondos por parte de las startups -venture capital- que llegó a los 1.121 millones con un total de 307 operaciones, la segunda cantidad más alta desde el primer semestre de 2009. De este importe, 169 millones corresponden al Estado, un 15% de lo captado hasta junio por las compañías disruptivas de nueva creación.

"España, como muchos países del entorno europeo, está apostando de manera decidida por el apoyo a la empresa y al capital riesgo en sectores considerados estratégicos como tecnologías complejas o ciberseguridad", comenta Andrés Dancausa, vicepresidente de SpainCap. "Es algo que desde las gestoras privadas vemos con buenos ojos y apoyamos a que se mantenga", añade.

SpainCap explica que este buen clima inversor llega en un momento marcado por "la abundante liquidez existente, la presión de los operadores por la rotación de carteras y las buenas condiciones de acceso al endeudamiento". Según el informe Dealroom 2025, el crecimiento del ecosistema de innovación español en los últimos cinco años supera a la media europea y sitúa a España en el cuarto puesto con relación a dicho crecimiento del ecosistema después de que la inversión se haya multiplicado por dos en este periodo. Los fondos internacionales contribuyeron con el 68% del volumen total en empresas domésticas, en línea con la tendencia registrada en los últimos años con 127 inversiones. Por su parte, las gestoras nacionales privadas invirtieron 780,6 millones en 195 inversiones.

Las últimas grandes compras de SEPI

Más allá del capital riesgo, el Estado se ha reforzado en los últimos dos años con dos inversiones en compañías consideradas estratégicas para España como Telefónica, el pasado año y en medio de la opa de Saudi Telecom, y la última en Talgo.

En julio, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobó una inversión de 75 millones para entrar con el 7,87% del capital, con 45 millones de euros en acciones y 30 millones en deuda convertible, en una alianza con el consorcio vasco formado por las fundaciones bancarias BBK y Vital, el Gobierno autonómico y el empresario José Antonio Jainaga, dueño de Sidenor, que aportan otros 75 millones. El consorcio vasco controlará el 29,7% de Talgo tras la desinversión del fondo estadounidense Trilantic.

El pacto entre el Gobierno vasco y Moncloa supone recobrar la estabilidad accionarial en la compañía fabricante de trenes de ancho variable después de que la compañía húngara Magyar Vagon lanzase en marzo de 2024 una opa por el 100% de la compañía a cinco euros por acción. Esta oferta fue rechazada por el Consejo de Ministros aludiendo motivos de protección de los intereses estratégicos y de la "seguridad nacional" de España. En noviembre también mostraron su interés en Talgo la compañía polaca Pesa y la india Jupiter Wagons.