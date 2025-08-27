Trenes
Un incendio interrumpe la circulación de la alta velocidad entre Barcelona y Madrid
Dos trenes que se encontraban en las inmediaciones han sido retrocedidos hasta Brihuega, mientras el resto se encuentra parado en las vías o no ha salido
Glòria Ayuso
Un incendio forestal que se ha iniciado en la población de Yebes (Guadalajara) hacia las 16:00 horas está afectando la circulación de trenes por la línea de alta velocidad que conecta Barcelona con Madrid.
Las llamas se encuentran cerca de las vías, motivo por el cual se ha interrumpido el paso de los trenes. Dos convoyes que se encontraban cerca del lugar han sido retrocedidos hasta Brihuega.
El AVE que ha salido de Barcelona a las 14:00 horas y que ya debería haber llegado a su destino se encuentra detenido en la población de Ariza, mientras que el que ha salido a las 15:00 horas se encuentra parado en Calatayud.
Asimismo, el tren AVE de las 16:27 que debía partir de Madrid en dirección a Figueres no ha realizado su salida.
- Bohemio y equilibrado: este es el mejor lugar de Tenerife para vivir (y no es La Laguna ni Santa Cruz)
- Vecinos de Las Ramblas exigen al ayuntamiento que multe a quien incumpla la ordenanza de limpieza en Santa Cruz
- Cancelados los actos relacionados con la Fiesta de la Vendimia en Tegueste
- Los aranceles de Trump acaban con el vuelo directo de Tenerife a Nueva York
- Un segundo premio de la Primitiva toca en Tenerife
- Medio millar de familias estrenarán 36 ascensores en Añaza en un año
- El extraño regreso a Tenerife de uno de los implicados en el caso Jay Slater
- Triunfo gomero en 'prime time': San Sebastián de La Gomera gana el Grand Prix