Un incendio interrumpe la circulación de la alta velocidad entre Barcelona y Madrid

Un incendio forestal que se ha iniciado en la población de Yebes (Guadalajara) hacia las 16:00 horas está afectando la circulación de trenes por la línea de alta velocidad que conecta Barcelona con Madrid.

Las llamas se encuentran cerca de las vías, motivo por el cual se ha interrumpido el paso de los trenes. Dos convoyes que se encontraban cerca del lugar han sido retrocedidos hasta Brihuega.

El AVE que ha salido de Barcelona a las 14:00 horas y que ya debería haber llegado a su destino se encuentra detenido en la población de Ariza, mientras que el que ha salido a las 15:00 horas se encuentra parado en Calatayud.

Asimismo, el tren AVE de las 16:27 que debía partir de Madrid en dirección a Figueres no ha realizado su salida.